世足運彩／威爾斯實力下滑 英格蘭拚頭名晉級不讓可期

世界盃小組賽 威爾斯 VS 英格蘭

比賽時間: 11/30 03:00

威爾斯本屆戰力下滑明顯，首戰雖踢平美國，整場卻是被壓著打，上戰對上伊朗更是微爆冷門吞敗，要晉級此役必須贏。主將貝爾（Gareth Bale）巔峰不在，曾經那個齊天大聖，已難憑一己之力，扭轉戰局。

英格蘭上役踢平美國，無緣提前鎖定晉級門票，不過手握4分積分，出線還是佔有很大主動權。英格蘭首役大勝，上演絢爛火力展示，但次役卻只能與美國戰和，且整場發揮甚至比美國還差，只會踢順風球，不擅長膠著戰的特點浮現，三線上雖皆是英超巨星，但常流於單打獨鬥，如何整合戰力，靠驗主帥的智慧，也是球隊能走多遠的關鍵。

英格蘭晉級並非百分百，此役仍會全力出擊，戰力上他們是被看好的一方，加上威爾斯本屆實力下滑明顯，取勝應有望，但是否讓勝有點難說，保守可下獨贏不讓。大小球應會落在2-3球。

運彩推薦結果：

英格蘭不讓 總進球2-3球

正比 0：2、1：2