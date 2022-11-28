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世足運彩／格子軍團近況佳求勝心強 看好上演對攻大戰克國受讓

聯合新聞網／ 文／Shiny
克羅埃西亞隊。 新華社
克羅埃西亞隊。 新華社

世界盃小組賽 克羅埃西亞 VS 比利時

比賽時間: 12/01 23:00

上屆亞軍克羅埃西亞，首戰遭摩洛哥悶平，上役開賽僅1分鐘又馬上被加拿大進球，讓各界以為其準備要提前下課了。不過這一擊將格子軍團打醒，上演大逆轉，最終4：1帶走勝利，積分4分在死亡之組的F組，處於優勢位置。雖然上屆冠軍班底，已有些淡出國家隊，也有些老化問題，但整體實力還是具有競爭力。防守強悍是這支球隊的特性之一，雖然不若上屆有決定性前鋒，但仍舊不容小看莫德里奇（Luka Modric）的創造力，這屆雖不是支驚奇黑馬，卻仍舊是支不易被打敗的頑強之軍。

上屆季軍比利時，本屆狀態並不理想，首役雖奪勝，但整場遭世足新兵加拿大壓著打，上役更直接被摩洛哥爆冷擊敗，雖目前世界排名第二，但雄風已不若以往。大家都說防守老化是最大問題，但其實鋒線反而問題更大，不然就不會兩場只進一球。盧卡庫（Romelu Lukaku）缺陣是主因，雖然他本季在母隊狀態就很差，但他的破壞力與牽制力就擺在那裏，頂替的巴舒亞伊（Michy Batshuayi）儘管首戰有進球，但攻擊完全不同等級，多次浪費大好機會，加上中場不若4年有創造力，加成影響了整體球隊戰力。

F組最被看好的兩隊正面交鋒，激戰可期。比利時雖紙面實力稍佳，但克羅埃西亞是近況與求勝心更佳的一方，受讓有望，大膽可搏獨贏。大小球方面，看好偏向對攻大戰，推薦大球為佳。

運彩推薦結果：

克羅埃西亞受讓 或 全場進球數2.5大

正比 2：1 、2：2

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