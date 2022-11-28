世足運彩／波蘭防守好將保平爭勝 阿根廷料會苦戰首推小分

世界盃小組賽 波蘭 VS 阿根廷

比賽時間: 11/29 03:00

波蘭上役靠主將萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）收穫世界盃殿堂首粒進球，擊退沙烏地阿拉伯，全取3分積分，兩輪結束1勝1和，以4分積分暫居小組首名，分組出線稍微握有主動權。波蘭在進攻端火力主要還是仰賴萊萬多夫斯基個人能力，其他人員並無太多破壞力，雖然他絕對算得上是現今足壇的頂級箭頭，但單兵作戰要大量進球不容易。不過波蘭防守穩固是一大優勢，還稍有空霸優勢，小組賽前兩球一球未失，就是最好的證明。此役他們只要不敗，基本就可取得晉級門票，踢法應會偏向保守，保平爭勝應是作戰主旋律。

阿根廷上役苦戰，最終由球王梅西（Lionel Messi）跳出來遠射破門，順利摘下寶貴一勝，避免提早打包回家。防守上有記取前一戰的教訓，部陣上及專注度上有所調整，未再有失球。鋒線上，其實也不乏當今足壇球星，最大問題出在中場的災難級表現，完全無法控制住球，連帶影響攻防轉化，被寄予厚望的大將德保羅（Rodrigo De Paul）表現荒腔走板，是一大主因。說要媲美過往華麗的南美足球根本天方夜譚，穩中求勝一場一場來，才是阿根廷目前會走的基調。

盤口方面，有點過於看好阿根廷，雖綜觀雙方紙面實力確實如此，但阿根廷近況真的不優，若能贏應該是小勝，讓和是不錯的投注選項。賽事走向方面，波蘭打法保守可想而知，阿根廷上半場估計也不敢輕舉妄動，預計會是場很悶的低比分焦土戰，全場小球可期。

運彩推薦結果：

阿根廷讓和 或 全場總進球 2.5球小

正比 0：1