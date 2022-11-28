世足運彩／葡萄牙、烏拉圭應不求進攻表現 推薦兩隊小分
【文/Ks運彩分析師】
世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭
比賽時間: 11/29 03:00
烏拉圭首戰跟韓國打到最後0-0握手言和，拿下一分的積分，後場的表現無話說，從先前的友誼賽開始就展現出不錯的後防實力，本場應當還是會維持上一場的防守陣容，讓葡萄牙難以施展。
葡萄牙手握3分的積分，戰績壓力沒那麼大，本場如果還能贏，就確定前進八強，但恐怕沒那麼簡單，烏拉圭的後防強度更勝於迦納，而且上一場自己也意外掉了兩球，本場在後防肯定也會做一些調整。
兩隊本場打起來應當都不會是偏進攻的表現，兩隊首戰都沒有輸，加上葡萄牙已經手握一場勝利，沒有必要積極進攻，加上烏拉圭後防強度高，進攻也沒那麼優異，本場小分更為有利，故KS推薦小分過盤。
Ks推薦：：
運彩盤：全場2.5小分
國際盤：全場2/2.5小分
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