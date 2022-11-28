世足運彩／能咬住盤口帶給巴西麻煩 推瑞士受讓過關

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 巴西 VS 瑞士

比賽時間: 11/29 0:00

巴西前一場靠著理查利森(Richarlison de Andrade)梅開二度擊敗塞爾維亞，巴西目前8連勝，氣勢正旺，內馬爾(Neymar)因傷在接下來小組賽無法出賽，對球隊影響不小，但巴西最不缺的就是鋒線，其他進攻好手能否頂上這個位置，本場值得關注。

瑞士前一場靠著安保路(Breel Donald Embolo)一箭定江山，擊敗喀麥隆。歷史上與巴西的交手從沒有輸超過一球，特別有一套，在近況攻守都算穩定的情況之下，有機會與巴西一搏，今天瑞士可以期待。

亞洲盤口開出1球盤起步，後續升到1.25球，給巴西高水位，巴西從未在世界杯連續贏盤過，本身熱度已經夠高，要連續穿盤並不容易，這場就算能贏球也很可能是贏球輸盤，看好瑞士能咬住盤口，帶給巴西麻煩。

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運彩盤：瑞士 讓分/雙勝

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