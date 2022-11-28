世足運彩／對卡達會全力猛攻搶占好席位 推荷蘭讓分勝

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 荷蘭 VS 卡達

比賽時間: 11/29 23:00

荷蘭於小組戰第二回1：1戰和厄瓜多爾，此役荷蘭隊使用3-4-1-2陣形，本場荷蘭開賽6分鐘，加克波便入球，但在接下來的時間，荷蘭只做傳導跟防守，再也沒有任何一次射門，在下半49分被追平後，兩隊就只在中場傳導，最終和局，全場荷蘭0張黃牌，發動100次進攻，27次危險進攻，1次射正，控球率54%，獲16次自由球，2次角球，傳球成功率84%，25次成功搶斷，9次阻截。

卡達於小組戰第二回1：3敗於塞內加爾，卡達隊此役用5-3-2陣型，卡達縱使世界盃前做了許多準備，但還是離列將差很多，下半蒙塔里射入卡達在世界盃第一球，也算告慰家鄉父老，卡達全場86次進攻，31次危險進攻，獲15次自由球，6顆角球，總控球率45%，傳球成功率81%，18次成功搶斷，10次阻截。

國際博奕機構此戰開荷蘭讓二球/二球半盤（-2/2.5）起步，歐洲競彩指數1.14，亞洲賠率1.07，大小分盤口3，從讓分盤來看是非常深，非常看好荷蘭能兩球以上奪勝，荷蘭如果a組第一，將在16強對b組第二，b組第二應該是伊朗美國之一，總比英格蘭好打，相信荷蘭會全力猛攻。

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