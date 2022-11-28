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世足運彩／塞內加爾總體表現不如厄瓜多 推兩隊小分

聯合新聞網／ 文/運彩貓-阿良哥
塞內加爾隊備戰。 法新社
塞內加爾隊備戰。 法新社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 厄瓜多 VS 塞內加爾

比賽時間: 11/29 23:00

厄瓜多於小組戰第二回1：1戰和荷蘭，此役厄瓜多隊使用3-4-2-1陣形，本場荷蘭開賽6分鐘，加克波便入球，但在接下來的時間，荷蘭只做傳導跟防守，再也沒有任何一次射門，厄瓜多在下半49分由華倫西亞射入追平，下半75分後厄瓜多又發動幾波攻擊但都沒中球門，最終和局，全場厄瓜多1張黃牌，發動100次進攻，34次危險進攻，4次射正，控球率46%，獲16次自由球，5次角球，傳球成功率80%，16次成功搶斷，9次阻截。

塞內加爾於小組戰第二回3：1勝卡達，塞內加爾隊此役用4-4-2陣型，塞內加爾上半完全壓制卡達以1：0領先，下半卡達幾波反攻進了一球，塞內加爾下半也射入兩球，塞內加爾全場115次進攻，57次危險進攻，獲11次自由球，7顆角球，總控球率55%，傳球成功率86%，8次成功搶斷，5次阻截。

國際博奕機構此戰開塞內加爾平手盤（-0）起步，歐洲競彩指數2.50，亞洲賠率0.85，大小分盤口2.25，此戰就是A組第二晉級的戰役，塞內加爾少了馬內，厄瓜多則是後衛塞巴斯蒂安.門德斯黃牌累積停賽，此戰以亞賠來說小分會優先，塞內加爾目前總體表現其實不如厄瓜多，但是盤口後市又跳平半，這兩隊勝負難定。

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