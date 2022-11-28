世足運彩／葡萄牙素質仍較好 對烏拉圭推小分打出

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭

比賽時間: 11/29 03:00

葡萄牙於小組戰第一回3：3戰勝迦納，此役葡萄牙隊使用4-3-3陣形，本產葡萄牙的控球率達七成，沒有讓迦納在禁區觸球過，下半兩邊開始積極的進攻，葡萄牙靠西羅，阿尤，布克里三人鎖定勝局，全場葡萄牙2張黃牌，發動124次進攻，59次危險進攻，5次射正，控球率61%，獲19次自由球，3次角球，傳球成功率89%，16次成功搶斷，5次阻截。

烏拉圭於小組戰第一回0：0戰和南韓，烏拉圭隊此役用4-2-3-1陣型，烏拉圭可能主力陣容太過老化，全場在禁區攻擊（危險進攻）比南韓少，他們也只能嚴防南韓破門，所幸南韓傳中球技術很有待加強，最後兩杯也只能言和，烏拉圭全場106次進攻，47,次危險進攻，獲10次自由球，4顆角球，總控球率56%，傳球成功率82%，15次成功搶斷，3次阻截。

國際博奕機構此戰開葡萄牙讓半球盤盤（-0.5）起步，歐洲競彩指數2.01，亞洲賠率1.01，大小分盤口2.25，首先從國際盤大小分來看，莊家此戰比較 ，2018烏拉圭就在16將淘汰了葡萄牙，這點也反映在歐指與亞賠方面，但以兩隊第一回來看，葡萄牙的進攻素質仍是比較好。

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