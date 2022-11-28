快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

世足運彩／葡萄牙素質仍較好 對烏拉圭推小分打出

聯合新聞網／ 文/運彩貓-阿良哥
葡萄牙練球結成圓形。 法新社
葡萄牙練球結成圓形。 法新社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭

比賽時間: 11/29 03:00

葡萄牙於小組戰第一回3：3戰勝迦納，此役葡萄牙隊使用4-3-3陣形，本產葡萄牙的控球率達七成，沒有讓迦納在禁區觸球過，下半兩邊開始積極的進攻，葡萄牙靠西羅，阿尤，布克里三人鎖定勝局，全場葡萄牙2張黃牌，發動124次進攻，59次危險進攻，5次射正，控球率61%，獲19次自由球，3次角球，傳球成功率89%，16次成功搶斷，5次阻截。

烏拉圭於小組戰第一回0：0戰和南韓，烏拉圭隊此役用4-2-3-1陣型，烏拉圭可能主力陣容太過老化，全場在禁區攻擊（危險進攻）比南韓少，他們也只能嚴防南韓破門，所幸南韓傳中球技術很有待加強，最後兩杯也只能言和，烏拉圭全場106次進攻，47,次危險進攻，獲10次自由球，4顆角球，總控球率56%，傳球成功率82%，15次成功搶斷，3次阻截。

國際博奕機構此戰開葡萄牙讓半球盤盤（-0.5）起步，歐洲競彩指數2.01，亞洲賠率1.01，大小分盤口2.25，首先從國際盤大小分來看，莊家此戰比較 ，2018烏拉圭就在16將淘汰了葡萄牙，這點也反映在歐指與亞賠方面，但以兩隊第一回來看，葡萄牙的進攻素質仍是比較好。

運彩貓阿良哥推薦

運彩 2.5小

國際盤 葡萄牙讓半（-0.5）

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)

世足運彩 卡達世足 wcup32

相關新聞

世足運彩／能咬住盤口帶給巴西麻煩 推瑞士受讓過關

【文/足彩神釣手】 世界盃小組賽 巴西 VS 瑞士 比賽時間: 11/29 0:00 巴西前一場靠著理查利森(Richarlison de Andrade)梅開二度擊敗塞爾維亞，巴西目前

世足運彩／對卡達會全力猛攻搶占好席位 推荷蘭讓分勝

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 荷蘭 VS 卡達 比賽時間: 11/29 23:00 荷蘭於小組戰第二回1：1戰和厄瓜多爾，此役荷蘭隊使用3-4-1-2陣形，本場荷蘭開賽6分鐘，加

世足運彩／塞內加爾總體表現不如厄瓜多 推兩隊小分

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 厄瓜多 VS 塞內加爾 比賽時間: 11/29 23:00 厄瓜多於小組戰第二回1：1戰和荷蘭，此役厄瓜多隊使用3-4-2-1陣形，本場荷蘭開賽

世足運彩／葡萄牙素質仍較好 對烏拉圭推小分打出

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭 比賽時間: 11/29 03:00 葡萄牙於小組戰第一回3：3戰勝迦納，此役葡萄牙隊使用4-3-3陣形，本產葡萄牙的控球率

世足運彩／巴西內馬爾傷停後場防線仍強 推對瑞士讓分過關

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 巴西 VS 瑞士 比賽時間: 11/29 00:00 巴西於小組戰第一回2：0戰勝塞爾維亞，此役巴西隊使用4-2-3-1陣形，比賽一開始巴西以穩定的

世足運彩／對非洲雄獅絕不手軟 推塞爾維亞獠牙攻勢不讓分勝

世界盃小組賽 塞爾維亞 Vs. 喀麥隆 比賽時間: 11/28 18:00 塞爾維亞前一場對巴西太過謹慎，陣形與攻勢都被巴西威名所限縮。這一場對上喀麥隆，可以預期塞爾維亞的攻擊獠牙勢必嶄露

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。