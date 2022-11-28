世足運彩／巴西內馬爾傷停後場防線仍強 推對瑞士讓分過關

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 巴西 VS 瑞士

比賽時間: 11/29 00:00

巴西於小組戰第一回2：0戰勝塞爾維亞，此役巴西隊使用4-2-3-1陣形，比賽一開始巴西以穩定的控球面對塞爾維亞對沒有積極的進攻，一隻著重於控制防線和鋒線的串聯，巴西集中在下半場進攻，避免全場與塞爾維亞硬碰硬，全場巴西0張黃牌，發動132次進攻，60次危險進攻，8次射正，控球率58%，獲12次自由球，6次角球，傳球成功率87%，17次成功搶斷，2次阻截。

雖士於小組戰第一回1：0打敗喀麥隆，瑞士的防守反擊奏效，上半便1：0領先，下半瑞士還是嘗試多攻擊禁區，但還是沒有將比分拉大，不過喀麥隆下半攻勢也無法串聯，不過這場比較有趣的點，在於瑞士的進球者安保路，以前曾是喀麥隆人，瑞士全場發動108次進攻，46次危險進攻，3次射正，獲11次自由球，11顆角球，總控球率50%，傳球成功率84%，15次成功搶斷，3次阻截。

國際博奕機構此戰開巴西讓一球盤盤（-1）起步，歐洲競彩指數1.50，亞洲賠率0.85，大小分盤口2.5，瑞士的邊線速度一向是他們最大的問題，巴西可能採用強力的犯規戰術來阻止瑞士的推行，巴西雖然目前內馬爾傷停，後場防線仍是很強，後市國際盤口升一球/球半，巴西應該也會希望此場拿下勝利，第三回戰上可以讓許多球員休息準備16強。

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