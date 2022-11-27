世足運彩／南韓、迦納都有搶積分壓力 超過2球入帳可期待

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 南韓 VS 迦納

比賽時間: 11/28 21:00

南韓於小組戰第一回0：0逼和烏拉圭，此役南韓隊使用4-2-3-1陣形，南韓在上半場多次進攻禁區，南韓得以利用在半空間創造出人數的overload，迅速的將球導往弱邊，可惜除了孫興愍，南韓缺少穩定傳中品質球星，全場南韓1張黃牌，發動106次進攻，61次危險進攻，0次射正，控球率44%，獲6次自由球，3次角球，傳球成功率78%，12次成功搶斷，10次阻截。

加納於小組戰第一回2：3敗給葡萄牙，黑星這場其實打的非常出色，雙前鋒威廉姆斯跟喬丹阿尤，給葡萄牙非常大壓力，但中場防禦不足，使得下半崩盤，全場發動80次進攻，17次危險進攻，3次射正，獲15次自由球，4顆角球，總控球率39%，傳球成功率80%，14次成功搶斷，6次阻截。

國際博奕機構此戰開南韓讓平手盤（-0）起步，歐洲競彩指數2.67，亞洲賠率0.92，大小分盤口2，南韓雖然擁有孫興愍這樣的超級球星，但是在先天的身材劣勢上，南韓的三角戰術，球權很容易被迦納搶斷，並且黑星雙鋒，我很難想南韓人要怎抵擋，迦納上一場雖輸，但以射正數來看，把握力非常強，看好黑星迦納能帶走勝利；兩邊都有搶積分壓力，超過2球入帳應可期待。

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