快訊

桃園8年綠地變藍天！綠營人士分析鄭運鵬敗選原因 鐵票倉銳減二成四

新北落選議員不滿被抹黑 衝里長服務處「砸雞蛋尋仇」全程直播

世足運彩／南韓、迦納都有搶積分壓力 超過2球入帳可期待

聯合新聞網／ 文/運彩貓-阿良哥
南韓主將孫興慜備戰。 路透社
南韓主將孫興慜備戰。 路透社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 南韓 VS 迦納

比賽時間: 11/28 21:00

南韓於小組戰第一回0：0逼和烏拉圭，此役南韓隊使用4-2-3-1陣形，南韓在上半場多次進攻禁區，南韓得以利用在半空間創造出人數的overload，迅速的將球導往弱邊，可惜除了孫興愍，南韓缺少穩定傳中品質球星，全場南韓1張黃牌，發動106次進攻，61次危險進攻，0次射正，控球率44%，獲6次自由球，3次角球，傳球成功率78%，12次成功搶斷，10次阻截。

加納於小組戰第一回2：3敗給葡萄牙，黑星這場其實打的非常出色，雙前鋒威廉姆斯跟喬丹阿尤，給葡萄牙非常大壓力，但中場防禦不足，使得下半崩盤，全場發動80次進攻，17次危險進攻，3次射正，獲15次自由球，4顆角球，總控球率39%，傳球成功率80%，14次成功搶斷，6次阻截。

國際博奕機構此戰開南韓讓平手盤（-0）起步，歐洲競彩指數2.67，亞洲賠率0.92，大小分盤口2，南韓雖然擁有孫興愍這樣的超級球星，但是在先天的身材劣勢上，南韓的三角戰術，球權很容易被迦納搶斷，並且黑星雙鋒，我很難想南韓人要怎抵擋，迦納上一場雖輸，但以射正數來看，把握力非常強，看好黑星迦納能帶走勝利；兩邊都有搶積分壓力，超過2球入帳應可期待。

運彩貓阿良哥推薦

運彩 迦納+1

國際盤 2大

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)

世足運彩 卡達世足 wcup30

相關新聞

世足運彩／南韓、迦納都有搶積分壓力 超過2球入帳可期待

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 南韓 VS 迦納 比賽時間: 11/28 21:00 南韓於小組戰第一回0：0逼和烏拉圭，此役南韓隊使用4-2-3-1陣形，南韓在上半場多次進攻禁區，南

世足運彩／非洲雄獅喀麥隆有恐歐症 推塞爾維亞讓半一

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 喀麥隆VS塞爾維亞 比賽時間: 11/28 18:00 喀麥隆於小組戰第一回0：1惜敗於瑞士，此役喀麥隆隊使用4-2-3-1陣形，喀麥隆全場並沒有被

世足運彩／德國面臨淘汰西班牙無壓力 推兩隊和局或大分

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 西班牙 VS 德國 比賽時間: 11/28 03:00 西班牙於小組戰第一回7：0大炒哥斯大黎加，此役西班牙隊使用4-3-3陣形，西班牙中場及鋒線全

世足運彩／克羅埃西亞老化面臨加拿大猛烈攻勢 兩隊搏大為上

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 克羅埃西亞 VS 加拿大 比賽時間: 11/28 00:00 克羅埃西亞於小組戰第一回0：0戰和摩洛哥，此役比利時隊使用4-3-3陣形，全場克羅埃西

世足運彩／日本挾士氣但要贏不容易 推薦日本讓和或2.5球小

世界盃小組賽 巴西 VS 塞爾維亞 比賽時間: 11/27 18:00 藍武士首戰踢出震驚世界的感動比賽，不畏1球落後，最終上演大逆轉奪勝，收下3分積分，出線情勢處於有利位置。觀察日本隊表現

世足運彩／日本首戰比預期還要好 推薦對哥斯大黎加讓一球

世界盃小組賽 日本 VS 哥斯大黎加 比賽時間: 11/27 18:00 日本在首戰以2：1戰勝德國，讓德國又陷入被淘汰的壓力，現在日本以3分積分來面對首輪被西班牙海灌7球的哥斯大黎加，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。