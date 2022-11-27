世足運彩／非洲雄獅喀麥隆有恐歐症 推塞爾維亞讓半一

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 喀麥隆VS塞爾維亞

比賽時間: 11/28 18:00

喀麥隆於小組戰第一回0：1惜敗於瑞士，此役喀麥隆隊使用4-2-3-1陣形，喀麥隆全場並沒有被完全壓制，嘗試了非常多樣的進攻手段，但無耐都無法把握，全場喀麥隆1張黃牌，發動106次進攻，46次危險進攻，5次射正，控球率50%，獲14次自由球，5次角球，傳球成功率85%，12次成功搶斷，11次阻截。

塞爾維亞於小組戰第一回0：2敗給巴西，創下對亞洲兩連敗，白鷹此戰沒有發揮出在歐洲預賽的強烈火力，在下半的發牌過多，改變了整場的風向，導致下半被巴西強烈壓制，全場塞爾維亞發動78次進攻，34次危險進攻，0次射正，獲8次自由球，4顆角球，總控球率42%，傳球成功率80%，24次成功搶斷，11次阻截。

國際博奕機構此戰開塞爾維亞讓平半盤（-0/0.5）起步，歐洲競彩指數2.17，亞洲賠率0.89，大小分盤口2，在，喀麥隆在9月後期至今的國際賽，都沒有贏過，被人們詬病有恐歐症的非洲雄獅，仍在上一戰敗給歐洲球隊，此番面對火力更為強大的塞爾維亞，壓力只會更大，塞爾維亞在後市升到半一，強度升幅很大，塞爾維亞應能拿下此戰，並且應能釋放出上一戰遭巴西壓制的火力，大分也是個好選擇。

運彩貓阿良哥推薦

運彩 2.5大

國際盤 塞爾維亞讓半一（0.5/1）

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》