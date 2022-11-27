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世足運彩／德國面臨淘汰西班牙無壓力 推兩隊和局或大分

聯合新聞網／ 文/運彩貓-阿良哥
德國全力備戰興西班牙比賽。 路透社
德國全力備戰興西班牙比賽。 路透社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 西班牙 VS 德國

比賽時間: 11/28 03:00

西班牙於小組戰第一回7：0大炒哥斯大黎加，此役西班牙隊使用4-3-3陣形，西班牙中場及鋒線全場是完全壓制在哥斯大黎加半場，讓西班牙門將像個薪水小偷無事可做，托雷斯上半梅開二度，西班牙共六人入球，全場西班牙0張黃牌，發動202次進攻，70次危險進攻，8次射正，控球率81%，獲18次自由球，5次角球，傳球成功率94%，14次成功搶斷，4次阻截。

德國於小組戰第一回1：2敗給日本，創下對亞洲兩連敗，此役德國隊使用4-2-3-1陣形，上半33分德國靠日本門將犯規獲12碼得分，但沒想到日本下半換人後風雲變色，先在75遭追平，83分再失一球輸了比賽，全場德國發動151次進攻，68次危險進攻，9次射正，獲17次自由球，總控球率73%，傳球成功率89%，11次成功搶斷，3次阻截。

國際博奕機構此戰開西班牙讓平手盤（-0）起步，歐洲競彩指數2.35，亞洲賠率0.80，大小分盤口2.5，在2020歐國聯時，西班牙曾以6：0大勝德國，為兩國最近期一次交手，兩國都處於換血情況，但明顯西班牙成功許多，德國已經面臨淘汰邊緣，不過盤口後市只升平半（-0/0.5），西班牙有積分加淨勝球數優勢，跟前幾天的英美戰很像，我認為可以小搏和局跟大球。

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