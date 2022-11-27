世足運彩／克羅埃西亞老化面臨加拿大猛烈攻勢 兩隊搏大為上

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 克羅埃西亞 VS 加拿大

比賽時間: 11/28 00:00

克羅埃西亞於小組戰第一回0：0戰和摩洛哥，此役比利時隊使用4-3-3陣形，全場克羅埃西亞雖將節奏控制，使摩洛哥很難攻進前面，但自身發動多波攻擊，但都徒勞而回，終場只能和局做罷，全場克羅埃西亞0張黃牌，發動132次進攻，37次危險進攻，2次射正，控球率65%，獲16次自由球，5次角球，傳球成功率87%，17次成功搶斷，10次阻截。

加拿大於小組戰第一回0：1惜敗於比利時，此役加拿大隊使用3-4-2-1陣形，上半8分加拿大就獲12碼，可惜未入，全場加拿大攻勢非常的猛烈，共嚐試的22次射門，但不是射門沒中，就是被門將擋下，就以一球之差飲恨，全場加拿大2張黃牌，發動99次進攻，65次危險進攻，3次射正，獲10次自由球，總控球率53%，傳球成功率82%，13次成功搶斷，5/次阻截。

國際博奕機構此戰開克羅埃西亞讓半一球盤起步，歐洲競彩指數1.74，亞洲賠率0.96，大小分盤口2.5，克羅埃西亞首戰遭逼和，他們需要1勝取得積分，但是加拿大的進攻強度也不是省油的燈，年紀老化的克羅埃西亞，或許會在加拿大的猛烈攻勢下，失掉一到兩球，加上自己本身也必須取得積分，因此搏大為上。

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