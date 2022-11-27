世足運彩／哥斯大黎加搶分難度大 推日本拚連勝不讓分過闗

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 日本 VS 澳哥斯大黎加

比賽時間: 11/27 18:00

神奇逆轉德國隊的日本將對上本組最弱的哥斯大黎加，教練森保一這次的調度起了滿分的效果，在最後15分鐘靠著堂安律跟淺野拓磨的進球寫下新歷史。已經有20年日本沒有在世界盃連勝過，本場對上哥斯大黎加，會是寫下新紀錄的一場，首戰表現有著如此大的差距，日本應能成功取勝。

哥斯大黎加第一場被西班牙以7-0血洗，毫無還手之力，即使有強力門將納瓦斯(Keylor Navas)，也無法挽回局勢，今天對到日本，雖然不比西班牙強，但要從狀態正好的日本手上搶分難度還是很大。

讓分盤口從初盤日本讓0.25球，後續一路升到最高1.25球，首戰體現出的狀態非常明顯，雖然盤口變動很大，但也的確是兩隊現在的差距，看好日本能順利贏下。

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運彩盤：日本 不讓分勝

國際盤：日本-1

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