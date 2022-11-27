世足運彩／哥斯大黎加後防表現可憐 推薦日本至少贏兩球

【文/Ks運彩分析師】

世界盃小組賽 日本 VS 哥斯大黎加

比賽時間: 11/27 18:00

哥斯大黎加首戰慘敗給了西班牙，這似乎註定他們要分組最後了，這後防糟糕的程度已經無法用言語來形容，實在很難去期待他們能從後防不錯的日本手上搶到分數。

日本首戰逆轉擊敗德國，本場再贏就能成為亞洲首支進入八強的隊伍，日本肯定也很想達成這個目標，雖然身材不如對手，但還是能靠不錯的配合進球，本場面對後防糟糕的哥斯大黎加，延續進攻表現是可以期待的。

兩隊狀況由日本較為出色，近兩次交手也是日本輕取對手，再加上哥斯大黎加可憐的後防表現，實在令人難以信賴，本場對於日本來說更加有利，故KS推薦日本至少贏兩球。

Ks推薦：：

運彩盤：日本-1

國際盤：日本-1

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