世足運彩／荷蘭有搶勝壓力 推薦讓分勝拿卡達開刀

世界盃小組賽 荷蘭 VS 卡達

比賽時間: 11/29 23:00

荷蘭小組賽踢來跌跌撞撞，上一戰不僅沒能提前取得晉級門票，還遭到厄瓜多狂攻，差點爆冷輸球，最終戰平帶走1分積分，這也讓他們最終戰無法練兵調整，需全力出擊才能確保16強門票順利入袋，且他們還有著爭分組一的壓力，如果不小心踢和，進入淘汰賽很有可能馬上強碰英格蘭。

綜觀前兩戰表現，荷蘭防線還算穩固，個人能力本就不差，搭配戰術體系貫徹執行，僅失1球。主要是在鋒線上面臨火力不足的問題，在德佩（Memphis Depay）因傷無法先發之下，原本搭檔的貝爾溫（Steven Bergwijn）表現如同隱形，還好靠小將加克伯（Cody Gakpo）跳出，才讓荷蘭前兩戰能取得4分積分，但沒人能天天開外掛，後續團隊的進球能力還是堪憂。

身為本屆世界盃主辦國，卡達挾著亞洲盃新科冠軍的頭銜，沒想到來到這個大舞台上踢到鐵板，前兩戰皆輸兩球，是本屆首支遭淘汰的球隊。表現方面，門將是很大問題，兩場啟用不同門將都丟球，不夠穩定軍心的表現，也連帶影響後防線信心。而中前場方面，同樣是乏善可陳，因此對應提早打包的結果並不意外。

此戰荷蘭有搶勝壓力，加上卡達並無太多抵抗能力，因此被拿來開刀的機會很大，荷蘭讓勝應不成問題。大小球方面則微妙，荷蘭本屆踢法不是很積極，大球不穩，全場2-3球會是最佳選擇。

運彩推薦：

荷蘭讓勝 或 總進球數2-3球

正比 2：0、3：0