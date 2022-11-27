快訊

世足賽／梅西「射進8球」比肩馬拉度納 1射1傳更寫兩項大紀錄

投開票所巡簽表竟寫女友名字還上傳IG 三重警員記過調職 所長連帶處分

陳其邁將代理黨主席 親邁人士：尊重黨機制 穩住大局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足運彩／H組雙強之爭 烏拉圭頑強推薦受讓過盤

聯合新聞網／ 文／Shiny
烏拉圭備戰。 法新社
烏拉圭備戰。 法新社

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭

比賽時間: 11/29 03:00

葡萄牙首戰3:2取勝，由C羅領銜的鋒線進球能力還是很恐怖，加上有世界級中場席爾瓦（Bernardo Silva）坐鎮，整體戰力確實強大。不過上役最後差點被扳平，後防的隱憂還是存在。

烏拉圭首役與韓國聯手踢出一場毫無冷場的0：0平局戰役，他們雖然一直以來都不是冠軍的最大熱門，卻是一支不容易被打敗的球隊。本屆新舊融合的陣容，雖然兩大鋒線球星老化，但憑藉經驗連線具有不錯創造力的中場，還是頗具威脅性。而後防線上，老隊長高丁（Diego Godin）親自坐鎮，有定海神針的作用，搭配有紀律的站位，要被破門也不是很容易。

作為分組前二被看好的球隊，兩隊勢必都不想輸，否則很大機會16強要碰G組首名巴西，激戰可期。葡萄牙雖是紙面實力稍優一方，但烏拉圭是頑強的球隊，想贏不容易，只要一兩次快速反擊有打成，說不定還會讓葡萄牙中箭落馬，推薦烏拉圭受讓。

運彩推薦：

烏拉圭受讓

正比 1:1、1:2

世足運彩 卡達世足 wcup32

相關新聞

世足運彩／哥斯大黎加搶分難度大 推日本拚連勝不讓分過闗

【文/足彩神釣手】 世界盃小組賽 日本 VS 澳哥斯大黎加 比賽時間: 11/27 18:00 神奇逆轉德國隊的日本將對上本組最弱的哥斯大黎加，教練森保一這次的調度起了滿分的效果，在最後15

世足運彩／哥斯大黎加後防表現可憐 推薦日本至少贏兩球

【文/Ks運彩分析師】 世界盃小組賽 日本 VS 哥斯大黎加 比賽時間: 11/27 18:00 哥斯大黎加首戰慘敗給了西班牙，這似乎註定他們要分組最後了，這後防糟糕的程度已經無法用言語來形

世足運彩／荷蘭有搶勝壓力 推薦讓分勝拿卡達開刀

世界盃小組賽 荷蘭 VS 卡達 比賽時間: 11/29 23:00 荷蘭小組賽踢來跌跌撞撞，上一戰不僅沒能提前取得晉級門票，還遭到厄瓜多狂攻，差點爆冷輸球，最終戰平帶走1分積分，這也讓他們最終戰無

世足運彩／H組雙強之爭 烏拉圭頑強推薦受讓過盤

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭 比賽時間: 11/29 03:00 葡萄牙首戰3:2取勝，由C羅領銜的鋒線進球能力還是很恐怖，加上有世界級中場席爾瓦（Bernardo Silva）坐鎮，整

世足運彩／厄瓜多若想踢和情勢會讓對手有利 推塞內加爾不讓分

世界盃小組賽 厄瓜多 VS 塞內加爾 比賽時間: 11/29 23:00 4分積分的厄瓜多要迎戰3分積分的塞內加爾，看似有利，厄瓜多只要求和，就能晉級。但是塞內加爾在首輪輸給荷蘭，第二輪面對卡

世足運彩／瑞士邊衛速度是罩門 推巴西讓球想提早準備淘汰賽

世界盃小組賽 巴西 VS 瑞士 比賽時間: 11/29 00:00 巴西在首輪傷了內馬爾，對於前鋒的第一陣容來說會有欠缺，但是巴西不乏優秀前鋒，年輕一輩正好趁機竄起。 瑞士在首輪兩邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。