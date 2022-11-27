聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足運彩／H組雙強之爭 烏拉圭頑強推薦受讓過盤
世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭
比賽時間: 11/29 03:00
葡萄牙首戰3:2取勝，由C羅領銜的鋒線進球能力還是很恐怖，加上有世界級中場席爾瓦（Bernardo Silva）坐鎮，整體戰力確實強大。不過上役最後差點被扳平，後防的隱憂還是存在。
烏拉圭首役與韓國聯手踢出一場毫無冷場的0：0平局戰役，他們雖然一直以來都不是冠軍的最大熱門，卻是一支不容易被打敗的球隊。本屆新舊融合的陣容，雖然兩大鋒線球星老化，但憑藉經驗連線具有不錯創造力的中場，還是頗具威脅性。而後防線上，老隊長高丁（Diego Godin）親自坐鎮，有定海神針的作用，搭配有紀律的站位，要被破門也不是很容易。
作為分組前二被看好的球隊，兩隊勢必都不想輸，否則很大機會16強要碰G組首名巴西，激戰可期。葡萄牙雖是紙面實力稍優一方，但烏拉圭是頑強的球隊，想贏不容易，只要一兩次快速反擊有打成，說不定還會讓葡萄牙中箭落馬，推薦烏拉圭受讓。
運彩推薦：
烏拉圭受讓
正比 1:1、1:2
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言