世足運彩／H組雙強之爭 烏拉圭頑強推薦受讓過盤

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 烏拉圭

比賽時間: 11/29 03:00

葡萄牙首戰3:2取勝，由C羅領銜的鋒線進球能力還是很恐怖，加上有世界級中場席爾瓦（Bernardo Silva）坐鎮，整體戰力確實強大。不過上役最後差點被扳平，後防的隱憂還是存在。

烏拉圭首役與韓國聯手踢出一場毫無冷場的0：0平局戰役，他們雖然一直以來都不是冠軍的最大熱門，卻是一支不容易被打敗的球隊。本屆新舊融合的陣容，雖然兩大鋒線球星老化，但憑藉經驗連線具有不錯創造力的中場，還是頗具威脅性。而後防線上，老隊長高丁（Diego Godin）親自坐鎮，有定海神針的作用，搭配有紀律的站位，要被破門也不是很容易。

作為分組前二被看好的球隊，兩隊勢必都不想輸，否則很大機會16強要碰G組首名巴西，激戰可期。葡萄牙雖是紙面實力稍優一方，但烏拉圭是頑強的球隊，想贏不容易，只要一兩次快速反擊有打成，說不定還會讓葡萄牙中箭落馬，推薦烏拉圭受讓。

運彩推薦：

烏拉圭受讓

正比 1:1、1:2