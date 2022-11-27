世足運彩／瑞士邊衛速度是罩門 推巴西讓球想提早準備淘汰賽

世界盃小組賽 巴西 VS 瑞士

比賽時間: 11/29 00:00

巴西在首輪傷了內馬爾，對於前鋒的第一陣容來說會有欠缺，但是巴西不乏優秀前鋒，年輕一輩正好趁機竄起。

瑞士在首輪兩邊衛速度偏慢，這一場面對巴西可能只有以犯規去阻止推進，上半場應該會哨聲不斷，到了下半場巴西打順了，2到3個進球不成問題。而巴西正需要提前在第二輪就拿下晉級門票，第三輪可以讓一些球員休息來準備16強淘汰賽。

以這樣態勢來看，除了巴西在下半場應該攻勢比起上半場順利，瑞士在落後之下如果還想力爭勝利，恐怕失球會更多。所以除了巴西球之外，進球數「下半場大於上半場」也可以參考。

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巴西讓球