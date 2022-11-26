世足運彩／利劍當前德國求生難度高 推薦西班牙不讓分勝

世界盃小組賽 西班牙 VS 德國

比賽時間: 11/28 03:00

Shot Conversion，一般直譯為「射門轉化率」，看起來專業得深奧難懂，其實道理和棒球的打擊率也差不多。像西班牙7：0血洗哥斯大黎加之役，17射7中，射門轉化率就是41.1％。餘如控球率82％、傳球成功率94％等，都是難得一見的數據。

應該沒多少人會因為德國輸給日本，就認為西班牙也能在他們身上如法炮製。但這事本就難說，兩隊2020年最近一次交手，西班牙不就在歐國聯小組賽以6：0狂勝嗎？時空背景不同，或不必作此遐想，但德國以哀兵或衰兵之姿出擊，則更在不定之天。所以西班牙理應是本戰相對較合理的選擇。

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西班牙不讓分勝