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世足運彩／盤口趨勢看衰比利時 推薦摩洛哥能把握受讓1球

聯合新聞網／ 運彩貓提供
比利時黃金一代首戰踢得保守，加上本屆爆冷頻傳，受讓的摩洛哥有機會小輸收場。 法新社
比利時黃金一代首戰踢得保守，加上本屆爆冷頻傳，受讓的摩洛哥有機會小輸收場。 法新社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 比利時 VS 摩洛哥

比賽時間: 11/27 18:00

比利時於小組戰第一回1：0打敗加拿大，此役使用3-4-2-1陣形，開賽8分鐘比利時犯規被罰12碼，但加拿大戴維斯操刀被擋下；上半場第44分鐘巴舒亞伊射門破網，比利時帶著1：0進入下半場。落後的加拿大開始發動多波反擊，但都徒勞而返，「黃金一代」還是帶走勝利。

全場比利時3張黃牌，發動78次進攻，19次危險進攻，3次射正，控球率53%，獲15次自由球，4次角球，傳球成功率84%，19次成功搶斷，3次阻截。

摩洛哥於首戰0：0戰和克羅埃西亞，此役摩洛哥隊使用4-3-3陣形，比賽幾乎被克羅埃西亞控制節奏。即便摩洛哥很能穿透前場，但對方也一堆攻勢未果，最終兩隊握手言和。

全場摩洛哥1張黃牌，發動83次進攻，35次危險進攻，2次射正，獲12次自由球，總控球率35%，傳球成功率78%，21次成功搶斷，13次阻截。

國際博奕機構此戰開比利時讓一球盤起步，歐洲競彩指數1.51，亞洲賠率0.87，大小分盤口2.5球。從數據上來看，比利時在進攻得一球後，就是鐵桶陣嚴防，摩洛哥在此戰會比較積極搶分，對於實力高於自己許多的比利時，摩洛哥應優先力保不失，後續國際盤口比利時降半球盤，大力削弱看好比利時力道，照趨勢走推摩洛哥受讓過關。

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運彩盤推薦：摩洛哥受讓1球勝

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