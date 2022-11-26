世足運彩／哥斯大黎加太雞肋 推薦士氣高的日本讓分輕鬆過

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 日本 VS 哥斯大黎加

比賽時間: 11/27 18:00

日本於小組賽第一回2：1打敗德國，此役日本隊使用4-2-3-1陣形，開賽日本一路被德國壓制，第33分鐘守門員權田修一救球撲倒德國京多安，被判罰12碼，德國以1：0領先。下半場日本教練變陣，將前田大然換成淺野拓磨奏效，先是第75分鐘堂安律追平，第83分鐘換淺野拓磨超前比數，最終2：1戰勝德國。

全場日本0張黃牌，發動64次進攻，22次危險進攻，4次射正，控球率27%，獲10次自由球，6次角球，傳球成功率71%，29次成功搶斷，6次阻截。

哥斯大黎加小組賽首戰0：7慘敗於西班牙，此役使用4-4-2陣形，但此戰自上半場第11分鐘西班牙奧爾曼進球開始，哥斯大黎加球門就不停被破網，中場就丟了3球，後半場哥斯大黎加沒什麼攻勢不說、又掉了4球，終場就以0：7大敗。

此戰哥斯大黎加2張黃牌，發動63次進攻，12次危險進攻，0次射正，獲11次自由球，總控球率19%，傳球成功率71%，21次成功搶斷，14次阻截。

國際博奕機構此戰開日本讓平半球盤起步，歐洲競彩指數2.25，亞洲賠率0.96，大小分盤口2球，兩隊在第一戰都沒有很積極進攻，但日本是想打防守反擊，跟哥斯大黎加一路被輾壓，是截然不同。盤口後勢國際盤日本大幅升盤至1球/球1球半（1/1.5），加上日本打敗德國後信心士氣大升，此戰應能輕鬆拿下；

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