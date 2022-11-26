世足運彩／絕境阿根廷對墨國防守戰可期 推薦2.5小分勝讓分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 阿根廷 VS 墨西哥

比賽時間: 11/27 03:00

阿根廷於小組戰第一回1：2敗於沙烏地阿拉伯，使用4-4-2陣形，首發球員馬丁內斯，莫利納，奧塔門迪，羅梅洛，塔里亞菲科，帕德雷斯，德保羅，迪馬內亞，梅西，戈麥斯，馬天尼斯。

開賽10分鐘，阿根廷就在禁區遭犯規，VAR判定點球，由梅西操刀射入1：0領先，上半場也強力壓制阿拉伯，發動多波危險進攻，可惜進球都被判越位取消，45分鐘內就吞下多達7次越位。來到下半場風雲變色，第48分鐘沙烏地阿拉伯沙勒赫破網追平戰局，第53分鐘再上演驚奇，達薩里眼看運球要被逼到底線，卻突起右腳射入世界波，讓阿根廷陷入落後，後續也擋住對手狂攻守成，創下世足史上最大冷門之一。

全場阿根廷0張黃牌，發動96次進攻，多達60次危險進攻，6次射正，控球率69%，獲21次自由球，9次角球，傳球成功率85%，17次成功搶斷，9次阻截。

墨西哥小組戰第一回0：0戰和波蘭，此役使用4-3-3陣形，首發成員奧喬亞，桑切斯，莫雷諾，蒙特斯，巴斯恐塞洛斯，埃雷拉，阿爾瓦雷斯，查偉斯，洛薩諾，馬丁梅斯，維佳。

上半場第5分鐘，維佳射門未果；第12分鐘莫雷諾頭錘射門越位；第45分鐘桑切斯射門也未入；屢攻不進後下半場差點就先丟球，第56分鐘莫雷諾的犯規吞黃牌，波蘭獲得12碼點球，好在五朝元老的老牌門將奧喬亞精彩擋下萊萬12碼罰球拆但成功，此後雙方就沒什麼攻勢，終場0：0握手言和。

全場墨西哥2張黃牌，發動122次進攻，66次危險進攻，4次射正，獲16次自由球，總控球率60%，傳球成功率83%，16次成功搶斷，5次阻截。

國際博奕機構此戰開阿根廷讓半球/一球盤起步，歐洲競彩指數1.67，亞洲賠率0.87，大小分盤口2.25（2球/2.5球）。首戰吞敗的阿根廷已站在懸崖邊，此戰必須拿下才有晉級希望。兩隊雖同為美洲球隊，但資格賽時不同區，上次相遇已是2019年國際友誼賽，阿根廷以4：0打敗墨西哥。

事實上兩隊鮮少在正賽中對決，且國際友誼賽的賽果不能跟正賽相比較，但此戰盤口後勢調至讓一球，莊家加強挺阿根廷力道，以理性的角度看，還是偏向阿根廷勝。此外這場強強對決，急需3分積分的兩隊勢必會加強防守力道，進球會非常困難，2.5球小分會比讓分盤更好。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：2.5球小分

國際盤推薦：阿根廷讓半球/1球

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