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世足運彩／法國今年對戰輸過2次 推薦丹麥受讓有機可乘

聯合新聞網／ 運彩貓提供
丹麥今年在國際賽贏過法國2次，在對手傷了一名先發大將且有讓分保護下，有機會受讓過關。 新華社
丹麥今年在國際賽贏過法國2次，在對手傷了一名先發大將且有讓分保護下，有機會受讓過關。 新華社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 法國 VS 丹麥

比賽時間: 11/27 00:00

法國於小組戰第一回4：1打敗澳大利亞，此役使用4-2-3-1陣形，首發成員洛里，帕瓦爾，烏帕梅卡諾，科納特，埃爾南德斯，拉比奧特，楚阿梅尼，登貝爾，格列茲曼，姆巴佩，吉魯。

開賽僅9分鐘，法國就先遭澳洲古德溫率先破網，還好第27分鐘靠拉比奧特進球追平戰局，接著第32分鐘拉比奧特妙傳吉魯入球，讓法國以2：1領先進入下半場。澳大利亞防線開始失守，第68分鐘法國姆巴佩再進一球，且在第71分鐘助攻吉魯梅開二度攻下第4分，中場法國就以4：1大勝過盤。

全場法國0張黃牌，發動133次進攻，63次危險進攻，7次射正，控球率62%，獲11次自由球，8次角球，傳球成功率89%，20次成功搶斷，12次阻截。

丹麥於小組戰第一回0：0戰和突尼西亞，此役使用3-5-2陣形，首發成員舒梅切爾，克亞爾，克里斯籐森，安德森，馬赫爾，埃里克森，德萊尼，霍伊別爾，多爾貝里，奧爾森。

上半場第24分突尼西亞傑巴里先展開攻勢進球，可惜越位取消，兩方僵持到中場仍是0：0。下半場第55分，丹麥奧爾森一記補射入網，但也越位被取消，隨後雖互有攻勢，但都無功而反，最後和局收場。

全場丹麥2張黃牌，發動127次進攻，65次危險進攻，5次射正，獲10次自由球，總控球率61%，傳球成功率84%，12次成功搶斷，11次阻截。

國際博奕機構此戰開法國讓半球起步，歐洲競彩指數1.84，亞洲賠率0.84，大小分盤口2.25（2球/2.5球）。法國首戰展現強大的鋒線火力，吉魯梅開二度，也追平法國傳奇席丹國家隊入球數。事實上法國與丹麥今年非常有緣，歐國聯就相遇兩次，都由丹麥贏球，加上法國在第一戰後就折損L・赫南德茲這名先發大將，在面對今年打敗自己兩次的童話王國，或許會先討個力求不輸，保守心態下受讓的丹麥反而有機可乘。

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