世足運彩／澳洲後防問題嚴重 推薦有備而來的突尼西亞不讓分勝

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 突尼西亞 VS 澳洲

比賽時間: 11/26 18:00

D組賽前普遍看好法國和丹麥能以小組前兩名晉級16強，首輪比賽踢完沒出現冷門，不過突尼西亞硬是逼平丹麥共取1分積分，讓晉級希望出現一絲曙光。

綜觀丹麥與突尼西亞之戰，儘管丹麥有著以傳球精準聞名的三屆元老艾利克森（Christian Eriksen）牢牢控制中場節奏，整體控球率更以60%掌握在手中，但突尼西亞密不通風的禁區防守讓丹麥找不到任何突破方式，完全看得出來這支非洲勁旅有備而來。

另一場澳洲對戰法國則是上演進球大戰，澳洲10分鐘內便打破僵局率先進球，此舉仿佛打開法國隊開關，27分鐘靠著拉比奧（Adrien Rabiot）的進球扳平比數，吉魯（Olivier Giroud）再補上一刀助法國反超，下半場再進一球追平亨利的法國隊進球紀錄，加上麥總（Mbappe）錦上添花，最終法國就以4-1大炒袋鼠軍團。

兩相比較，突尼西亞明顯氣勢十足且球風硬朗，澳洲後防問題嚴重，不僅守不住大門，恐怕連一分都難取。讓分盤口從一開始的平手盤升至突尼西亞讓0/0.5球，符合首輪的態勢，沒有異常變化下跟隨兩隊狀態，推薦突尼西亞讓0/0.5球。

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運彩盤：突尼西亞不讓分勝

國際盤：突尼西亞PK/0.5球勝

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