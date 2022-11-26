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世足運彩／波蘭後防更強料沙國難突破 推薦2.5小分更有利

聯合新聞網／ 運彩報馬仔提供
沙國雖然對阿根廷攻進2球，但不能掩蓋他們進攻不佳的事實，面對後防更強的波蘭控怕難再破門，預期這會是場防守大戰！ 法新社
沙國雖然對阿根廷攻進2球，但不能掩蓋他們進攻不佳的事實，面對後防更強的波蘭控怕難再破門，預期這會是場防守大戰！ 法新社

【文/KS運彩分析師】

世界盃小組賽 波蘭 VS 沙烏地阿拉伯

比賽時間: 11/26 21:00

阿拉伯上一場爆冷擊敗阿根廷，是首輪最大冷門，本場面對後防更出色的波蘭，恐怕很難再度上演冷門戲碼，尤其自身的進攻其實不是那麼出色，本場恐怕不像上一場那麼多機會，要攻進一球都相當困難。

波瀾近期狀況不算特別出色，上一場逼和墨西哥，也是證明了自身進攻還是沒能有所起色，但後防的表現來還是相當值得信賴，在首論沒能搶下勝利的情況下，本場勢必要有所作為，有絕對不能輸的壓力。

兩隊狀況都不算太出色，尤其在進攻端的表現都不是那麼優異，但兩隊後防都相當不錯，本場要看到防守大戰的機會相當大，尤其阿拉伯已經手握三分積分，打起來更有本錢更加保守，對於小分來說顯得相當有利，本場看好小分可望開出。

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