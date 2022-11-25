世足運彩／西班牙近況與心態佔優 強強對話推薦西班牙讓和

世界盃小組賽 西班牙VS德國

比賽時間: 11/28 03:00

無敵艦隊首役7：0大比分輾過哥斯大黎加，用強烈火力宣示重返榮耀的決心。攻擊線上多點開花，中場傳控行雲流水，後防也足夠穩定，再次證明主帥恩里克（Luis Enrique）執教功力，球隊一直再往好的方向前進。過去幾年西班牙的無鋒陣在攻擊能力上受到質疑，但近期人才輩出，上一戰多次精彩的運動戰進球，再度凸顯傳控足球的威力，挾著大勝氣勢，整體是本戰獲勝機會較高的一方，不過這回遇到腳法技術同樣細膩的德國，能否發揮依舊，有待觀察。

德國首役爆冷敗給日本，小組晉級之路處於懸崖邊緣。綜觀整體表現，鋒線乏力是最大問題，儘管整場有超過八成的控球率，卻難以化為進球，唯一的破門還是靠點球，薩內（Leroy Sane）缺陣的影響不小。而後防不若以往穩定也是隱憂，門神諾伊爾（Manuel Neuer）的老化，加上後防僅有魯迪格（Antonio Rudiger）足夠被信任，都讓他們此役要贏對手還是頗具挑戰，這些選材、傷兵、踢法的問題，感覺也非一時半刻可解。

此役對西班牙來說，贏球就是搶先取得晉級門票，而德國則是輸球就基本很難晉級，雙方勢必全力搶勝。雙方或許在紙面實力上旗鼓相當，但在近況與心態上都是西班牙佔上風，看好西班牙激戰後奪勝，勝負應是一球之內，推薦西班牙不讓，大膽可搏讓和。看好兩邊都有入球，略看大球方向。

運彩推薦：

西班牙讓和 或 2.5球大

正比 2：1、3：2