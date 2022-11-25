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世足賽／卡達隊史首顆進球出爐 仍以1：3不敵塞內加爾

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世足運彩／克羅埃西亞不若上屆 新兵加拿大簡單粗暴受讓有望

聯合新聞網／ 文／Shiny
加拿大隊。 新華社
加拿大隊。 新華社

世界盃小組賽 克羅埃西亞 VS 加拿大

比賽時間: 11/26 21:00

格子軍團首役遭悶平，鋒線沒有亮點，加上頭牌球星莫德里奇（Luka Modric）已過黃金期，是他們本屆不被看好能走遠的原因。賽況也證明如此，整場比賽雖掌控優勢，卻無法取得進球，此役面對防守硬朗的加拿大，克羅埃西亞恐怕也不會好過。縱使是被稍微看好的一方，但贏球還是有難度。

加拿大從友誼賽踢贏日本，到上一仗惜敗，都再再展現出他們這支世足新兵初生之犢不畏虎的精神。特別是上戰面對上屆季軍比利時，上半場幾乎壓著對手防線轟，打法簡單粗暴，就是差了一點運氣。若點球有射進，相信結果會完全不同，最終敗給比利時的一次快速反擊，不過展現出的球風、身體素質、以及對抗性，依舊十分有本屆黑馬感覺。此役面對實力稍遜比利時一個檔次的對手，若維持前一場的表現，未必無法全取3分。

克羅埃西亞雖紙面實力稍佳，但已不若上屆那般氣勢，加拿大可以算是本屆被低估的黑馬，高壓逼搶應會對格子軍團帶來不少壓力，受讓可期。大小球方向，略看雙邊皆有進球，總進球2-3是不錯的投注選擇。

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加拿大受讓 或 總進球2-3球

正比 1：1 、 1：2

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