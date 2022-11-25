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世足運彩／守住梅西當然也能擋住萊萬 推薦沙國把握受讓優勢

聯合新聞網／ 運彩貓提供
沙烏地阿拉伯剛擋住阿根廷梅西，當然也有可能困住波蘭一哥萊萬！ 路透社
沙烏地阿拉伯剛擋住阿根廷梅西，當然也有可能困住波蘭一哥萊萬！ 路透社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 波蘭 VS 沙烏地阿拉伯

比賽時間: 11/26 21:00

波蘭在小組賽第一輪與墨西哥戰成平手，此戰波蘭採用4-1-4-1陣型，首發球員什琴斯尼、格利克、貝雷辛斯基、基城諾、卡斯、查勒維斯基、克理喬亞克、希曼斯基、卡明斯基、齊林斯基與隊長萊萬多夫斯基。

此戰效力西甲豪門巴塞隆納的「波蘭一哥」萊萬多夫斯基遭嚴密封鎖，全隊攻擊力道也跟著減弱。波蘭上半場只有1次射門，寫下隊史自1966年以來半場最少的紀錄。下半場開賽之初波蘭取得破蛋良機，萊萬多夫斯基在禁區被拉球衣，第58分鐘經由影像輔助裁判技術判定獲12碼罰球，卻遭5度參加世足賽的墨西哥門神歐喬亞猜中射門方向擋下，讓萊萬多夫斯基歷來在世足的進球數依舊未開張。

全場波蘭發動106次進攻，29次危險進攻，獲5次角球，16次開自由球，控球率40%，成功傳球率71%，17次成功搶斷，8次阻截。

沙烏地阿拉伯首戰大爆冷門以2:1擊敗阿根廷，這場首發球員是奧維斯亞、杜漢姆、博勒希湯、姆貝克特、艾沙哈利、亞比茨、薩爾曼、康格、阿爾馬基、達撒利、與沙利查維亞。

比賽開始沒多久，阿根廷傳奇巨星就命中12碼球率隊1:0領先，且後續攻勢不斷，但沙特做出巧妙的越位陷阱，使得阿根廷上半場就吞了七次越位。下半場沙烏地阿拉伯上演驚奇，艾沙哈利先在羅美路看管下射入追平球，第53分鐘達薩利又以精采的「世界波」射破網，以2:1超越阿根廷，最終守成完成史上最大爆冷戲碼。全場沙烏地阿拉伯81次進攻，36次危險進攻，射正次數2，控球率31%，傳球成功率68%，14次阻截，18次成功搶斷，吞6張黃牌。

國際博奕機構此戰開盤給波蘭讓半球/一球(-0.5/1），歐洲競彩指數1.69，亞洲賠率0.90；大小球盤則是2.5球。沙烏地阿拉伯上戰創下世界盃史上最大冷門，他們很敢運用戰術是最大特色，現今的科技越位判讀也對他們有利，既然能擋住梅西當然也能困住萊萬。而對手波蘭如果想拚出線，此場一定得拿下，但頭號球星萊萬連個12碼都丟失，該贏未贏下很傷士氣。盤口後勢歐洲競彩指數升1.76，亞洲盤口升1.00，我認為莊家已開始看弱波蘭，沙烏地阿拉伯也許不一定能贏球，但受讓勢很不錯的選擇。

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國際盤推薦：2.5球小分

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