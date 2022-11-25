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世足運彩／突、澳兩國都善攻拙守 推薦突尼西亞技高一籌獨贏

聯合新聞網／ 運彩貓提供
突尼西亞和被外界看好是黑馬的丹麥踢個平手後聲勢看漲，面對首戰潰不成軍的澳洲有機會繼續在對方傷口撒鹽！ 新華社
突尼西亞和被外界看好是黑馬的丹麥踢個平手後聲勢看漲，面對首戰潰不成軍的澳洲有機會繼續在對方傷口撒鹽！ 新華社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 突尼西亞 VS 澳洲

比賽時間: 11/26 18:00

突尼西亞在小組賽第一輪與丹麥戰成平手，此戰突尼西亞採用3-4-2-1陣型，首發球員有達門、梅利亞、布隆、蒙塔薩爾達比、德拉格、阿布斯、伊利斯、萊多尼、姆薩克尼、斯利曼與傑巴利。

突尼西亞上半場第11分鐘第一波攻勢，德拉格射門被擋，接著第12分鐘獲得角球，薩克尼接獲傳中球射門被擋，第24分鐘傑巴利射進網但因越位被沒收；第39分鐘萊多尼在禁區附近起腳未入；下半場第51分鐘，德拉格與史基理射門再被擋下，此後雖有攻勢但一直無法破門，不過至少與丹麥踢平拿到1分積分。

突尼西亞全場發動79次進攻，22次危險進攻，獲9次角球，9次開自由球，控球率39%，成功傳球率75%，24次成功搶斷，8次阻截。

澳大利亞首戰以1:4慘敗給衛冕軍法國，首發球員是瑞安、阿特金森、蘇塔、羅爾斯、貝希奇、莫伊、古德溫、歐文、麥克格理、萊基與杜克。

開賽第9分鐘古德溫在球門左邊射破球門，幫助澳大利亞1:0領先，到了第27分法國也破蛋，雙方回到原點；第37分鐘法國再次攻破澳大利亞球門，帶著2：1領先結束上半場。而下半場澳大利亞始終沒有組織有效攻勢，還吞了兩張黃牌，反觀法國再下兩城一舉帶走比賽勝利，澳洲輸得一點都不冤枉。

澳大利亞此戰有86次進攻，19次危險進攻，射正次數4，控球率38%，傳球成功率84%，9次阻截，13次成功搶斷，吞3張黃牌。

國際博奕機構此戰開給突尼西亞讓平手盤(-0），歐洲競彩指數2.62，亞洲賠率0.92，大小球盤2球。澳大利亞首戰就遇上衛冕軍，與外界足球較少交流的他們，慘敗給法國並不算意外。至於突尼西亞雖進攻猛烈，但一一直無法有效破門，終結能力堪憂。

盤口後勢突尼西亞國際盤升至平手/半球、大小分盤也升至2.25球，有往大分靠攏走向。此外我認為突尼西亞非常會進攻，但防守其實普普，澳大利亞會比上一場獲得更多進攻機會，但要比火力還是突尼西亞會技高一籌。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：突尼西亞不讓分勝

國際盤推薦：2.25球大分

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