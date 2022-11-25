世足運彩／英格蘭正常發揮應能勝美國 推薦讓1球也不足懼

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 英格蘭 VS 美國

比賽時間: 11/26 03:00

美國於小組戰第一回1：1跟「紅龍」威爾斯戰和，此役美國隊使用4-3-3陣形，首發成員特納、羅賓遜、里姆、齊默曼、戴斯特、尤努斯穆薩、亞當斯、威斯頓麥肯尼、普利西奇、沙格特與維阿。

美國一開賽就陷入犯規麻煩，戴斯特跟威斯頓麥肯尼各領一黃牌，第36分鐘時維阿接到普利西奇的傳球射門入網，也是此戰唯一一分。全場美國拿到4張黃牌，發動133次進攻，56次危險進攻，6次射正，控球率58%，傳球成功率87%，14次成功搶斷。

英格蘭於小組賽首戰6：2虐殺伊朗，此役英格蘭隊使用4-2-3-1陣形，首發成員皮克福德、特里皮爾摩、馬奎爾、戴斯通、肖恩、萊斯、貝林漢姆、薩卡、芒特、史特林與隊長凱恩。

開賽沒多久伊朗王牌門將哈珊尼就與自家後衛衝撞濺血，比賽因此暫停10多分鐘，第31分鐘時貝林漢姆接到角球開入禁區，頭槌入網，43分鐘薩卡再一巧妙抽射入網、46分鐘史特林單刀射入、第62分薩卡梅開二度、拉什福德跟格拉利兩名替補也各入一球。

全場英格蘭0張黃牌，發動154次進攻，62次危險進攻，7次射正，獲16次自由球，總控球率78%，傳球成功率90%，13次成功搶斷。

國際博奕機構此戰開英格蘭讓0.5球/1球起步，歐洲競彩指數1.74，亞洲賠率0.96，大小分盤口2.5，英格蘭首戰展現強大的鋒線火力，對於小組第一，是志在必得，美國首戰反而沒發揮好該有的水準，此戰如沒爆冷，英格蘭是絕對樂勝美國。

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