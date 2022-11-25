世足運彩／欲拚分組第一必贏厄瓜多 推薦荷蘭不讓分與小球

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 荷蘭 VS 厄瓜多

比賽時間: 11/26 00:00

厄瓜多小組賽第一輪以2：0擊敗卡達，打破近年的地主必贏魔咒，展現了他們自南美戰區脫隱而出的實力。他們此戰採用4-4-2陣形，首發加林德斯、普雷西亞多、辛卡佩、托里斯、特諾里奧、普拉塔、門德斯、凱塞多、伊巴拉、華倫西亞與埃斯特拉達。

開賽五分鐘厄瓜多的華倫西亞就頭錘破門，但被判越位，第15分遭卡達門將犯規，獲點球並射入；第31分鐘華倫西亞梅開二度，助厄瓜多爾上半場2：0領先，最後也順利守成。

厄瓜多爾全場3次射正 ，半場控球率54%，傳球成功率85%，4次越位，發動110次進攻，4顆角球，搶斷15次，這場除了華倫西亞外，中場門德斯2次關鍵傳球，普雷西亞多4次搶斷，3次解圍。

至於荷蘭在小組賽第一輪以2：0打敗塞內加爾，但過程絕不輕鬆，上半兩隊都有來有往，張力十足，但塞內加爾始終無法組織有效的進攻，比賽到84分鐘出現變化，荷蘭哈克波接獲德榮的傳中球，搶在守門員撥球前頭錘建功打破僵局；傷停補時階段，克拉森再進一球，終場荷蘭以2：0拿下比賽。

荷蘭本場採用3412陣，先發諾納佩特、鄧佛里斯、范迪克、阿克、德布里克、布林德、博格胡伊斯、德容、加克波、延森與貝爾溫，全場發動97波進攻53次危險進攻，15次自由球，獲7次角球，控球率54%，成功傳球率82%，6次阻截，10次成功搶斷。

國際博奕機構此戰開給荷蘭讓半一（-0.5/1），歐洲競彩指數1.69，亞洲賠率0.90。大小球盤2.5，荷蘭第一回合贏的辛苦，卻也是實實在在贏了強敵，反觀厄瓜多贏的較顯輕鬆。不過荷蘭如果想爭小組第一出線，此戰非拿下不可，在後市大小盤口降為2.25下，我認為可能也是小比分打出

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