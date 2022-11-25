世足運彩／運動戰進球能力是隱憂 避分洞推薦英格蘭獨贏佳
【文/足彩神釣手】
世界盃小組賽 英格蘭 VS 美國
比賽時間: 11/26 03:00
英格蘭前一場在伊朗先發守門員受傷下去之後，以洩洪式的得分擊潰伊朗，其中多名年輕小將破門，由貝林漢姆(Jude Bellingham)率先破門後，薩卡(Bukayo Saka)梅開二度等表現，最終6-2大勝，在換門將之前，沒有辦法靠運動戰進球是一個警訊，但對到實力有一段差距的美國，應該能拿下。
美國首戰與威爾斯踢平，帶著優勢踢了大半場，最後被貝爾(Gareth Bale)點球追成1-1，本場遇到已經找到進球感覺的英格蘭，恐怕難以抵抗，尤其這群英格蘭球員經歷多場重要大賽洗禮，光是經驗就能勝出不少了。
亞洲盤口最淺開出美國讓0.5球，後續升到1球盤，結合近況來看，這個1球盤要穿恐怕有難度，有機會走水，建議可以等場中英格蘭獨贏賠率較高時再進場較優。
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