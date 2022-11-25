世足運彩／卡達與塞內加爾都不想吞2敗 抓保守心態推薦小分
【文/KS運彩分析師】
世界盃小組賽 卡達 VS 塞內加爾
比賽時間: 11/25 21:00
塞內加爾首戰一分未得，顯現得分真的不是他們強項，但後防的表現還是值得嘉許，雖然被攻進兩球，但整體來說後防的強度相當不錯，本場面對進攻大當機的卡達，或許能靠防守來找尋獲得積分的機會。
卡達首戰吞敗，成為近年首度輸球的地主國，但實力的落差從開賽就顯現出來，後防出現一些比較不積極的現象，就被厄瓜多制裁，這點恐肯定也會在這場作改進，本場至少也要搶一分的積分，否則就幾乎確定被淘汰了，後防強度應當會有所增加。
兩隊首戰都是掛蛋，進攻表現都比較令人失望，本場兩隊都不想吞下第二敗，陣容偏保守是可以預期的，小分機率也會增添不少，本場看好小分開出。
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