快訊

空軍E-2K預警機驚傳屏東降落偏離跑道 司令部：人機平安啟動調查

被張蘭蹭熱度氣瘋？汪小菲開罵「不要再利用我們」

世足賽／沙國擊敗阿根廷 王儲送球員1人1輛3千萬勞斯萊斯

世足運彩／卡達與塞內加爾都不想吞2敗 抓保守心態推薦小分

聯合新聞網／ 運彩報馬仔提供
地主卡達首戰輸球，內容也不盡理想，教頭第二戰得趕緊找出辦法，但預期踢法可能會更保守。 路透社
地主卡達首戰輸球，內容也不盡理想，教頭第二戰得趕緊找出辦法，但預期踢法可能會更保守。 路透社

【文/KS運彩分析師】

世界盃小組賽 卡達 VS 塞內加爾

比賽時間: 11/25 21:00

塞內加爾首戰一分未得，顯現得分真的不是他們強項，但後防的表現還是值得嘉許，雖然被攻進兩球，但整體來說後防的強度相當不錯，本場面對進攻大當機的卡達，或許能靠防守來找尋獲得積分的機會。

卡達首戰吞敗，成為近年首度輸球的地主國，但實力的落差從開賽就顯現出來，後防出現一些比較不積極的現象，就被厄瓜多制裁，這點恐肯定也會在這場作改進，本場至少也要搶一分的積分，否則就幾乎確定被淘汰了，後防強度應當會有所增加。

兩隊首戰都是掛蛋，進攻表現都比較令人失望，本場兩隊都不想吞下第二敗，陣容偏保守是可以預期的，小分機率也會增添不少，本場看好小分開出。

Ks運彩分析師推薦

運彩盤：全場2.5球小分

國際盤：全場2球小分

想看更多賽事精闢分析，歡迎FB搜尋『Ks運彩分析師』:

更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

世足運彩 卡達世足 wcup18

相關新聞

世足運彩／卡達與塞內加爾都不想吞2敗 抓保守心態推薦小分

【文/KS運彩分析師】 世界盃小組賽 卡達 VS 塞內加爾 比賽時間: 11/25 21:00 塞內加爾首戰一分未得，顯現得分真的不是他們強項，但後防的表現還是值得嘉許，雖然被攻進兩球，但整

世足運彩／卡達經驗不足被虐剛好 推薦塞內加爾輾過讓分盤

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 卡達 VS 塞內加爾 比賽時間: 11/25 21:00 卡達在小組賽第一輪以0：2敗給厄瓜多爾，成為史上第一支開慕戰地主輸球的國家，可能是卡達之前在亞

世足運彩／威爾斯進攻狀況太差 推薦有火力的伊朗受讓1球

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 威爾斯 VS 伊朗 比賽時間: 11/25 18:00 威爾斯於小組戰第一回1：1逼和美國，他們此役使用3-5-2陣形，首發成員亨尼西、梅帕姆、羅登、戴維斯

世足運彩／卡達前途黯淡 推薦塞內加爾不讓分勝

世界盃小組賽 卡達 VS. 塞內加爾 比賽時間: 11/25 21:00 卡達踢了16場友誼賽，足證用心篤誠。這隻球隊鋒衛中只有4名本土出生球員；15年前從非洲、阿拉伯廣甄12以下優質孩

世足運彩／英格蘭攻勢殘虐 推對美國讓一球

世界盃小組賽 英格蘭 VS. 美國 比賽時間: 11/26 00:00 從賠率看，對上英格蘭，美國基本盤劣勢和打獨立戰爭時的革命軍差不多，想扭轉劣勢，須有當年華盛頓將軍率軍聖誕節渡河奇

世足運彩／C羅的最後一舞勢在必得 推薦葡萄牙不讓分勝出

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 迦納 比賽時間: 11/25 00:00 2018年的歐國盃冠軍葡萄牙，透過附加賽順利挺進本屆決賽圈，這也有很大可能是C羅最後一次挑戰大力神杯的機會。過往的葡萄牙可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。