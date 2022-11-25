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世足運彩／卡達經驗不足被虐剛好 推薦塞內加爾輾過讓分盤
【文／運彩貓-阿良哥】
世界盃小組賽 卡達 VS 塞內加爾
比賽時間: 11/25 21:00
卡達在小組賽第一輪以0：2敗給厄瓜多爾，成為史上第一支開慕戰地主輸球的國家，可能是卡達之前在亞洲資格賽的對手太弱，面對著紮紮實實在南美資格賽混戰勝出晉級的厄瓜多，一路被壓著打。
卡達第一戰以5-3-2陣形出戰，首發阿爾舍布、哈桑、霍克希、米格爾、艾哈邁德、哈特姆布迪亞夫、海多斯、阿里、阿菲夫，比賽時間15分鐘，守門員阿爾舍布就犯了低級犯規，給了對方點球機會，第16分鐘就被先馳得點，31分鐘再被下一城。卡達此戰共領四張黃牌。射正次數0，19次自由球，控球率46%，傳球成功率81%，越位次數3，10次成功搶斷，整場角球只有一顆。
塞內加爾因少了大將馬內，小組賽第一輪0：2敗給荷蘭，首發陣容門迪、薩巴利、庫利巴利、西塞、迪亞洛、庫亞特、蓋耶、薩爾、迪亞、迪亞塔，採用4-2-3-1陣型，上半兩方互有攻勢，比賽僵持到後段才有進球。先是第84分鐘，荷蘭哈克波頭槌破門先馳得點，傷停補時+9時，荷蘭克拉森門前射門進球鎖定勝利。整場塞內加爾發動92次進攻，53次危險進攻，4次射正，6次角球，控球率46%，傳球成攻率80%，吞兩張黃牌，14次成功搶斷，10次阻截。
兩隊首戰都吞敗，積分都是0，但就比賽內容來看，塞內加爾仍是較出色，國際盤口給塞內加爾讓半球起步，歐洲競彩指數2.00，後市升為半一盤，歐洲競彩指數下降37百分點來到1.63，塞內加爾於國際賽雖少了馬內，經驗仍完虐卡達，此場塞內加爾應能得勝
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