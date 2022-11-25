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世足運彩／威爾斯進攻狀況太差 推薦有火力的伊朗受讓1球

聯合新聞網／ 運彩貓提供
威爾斯雖有曾經的世界級前鋒貝爾，但他已不在巔峰，全隊首戰進攻狀況不佳，反倒對手伊朗的火力值得期待，甚至有倒打可能！ 路透社
威爾斯雖有曾經的世界級前鋒貝爾，但他已不在巔峰，全隊首戰進攻狀況不佳，反倒對手伊朗的火力值得期待，甚至有倒打可能！ 路透社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 威爾斯 VS 伊朗

比賽時間: 11/25 18:00

威爾斯於小組戰第一回1：1逼和美國，他們此役使用3-5-2陣形，首發成員亨尼西、梅帕姆、羅登、戴維斯、羅伯斯、拉姆塞、阿姆斯壯、威爾遜、威廉姆斯，、詹姆斯與王牌貝爾，可惜在第36分遭美國對維阿破門。第40分鐘貝爾領到一黃牌，在第82分鐘將功折罪，獲得點球機會射入追平球。

全場威爾斯吞了2張黃牌，發動85次進攻，30次危險進攻，3次射正，獲14自由球，總控球率42%，傳球成功率76%，18次成功搶斷。

伊朗於小組戰第一回2：6慘敗於英格蘭，此役伊朗使用5-4-1陣形，首發成員貝蘭萬德、莫哈拉米、普拉利甘吉、切什米、侯賽尼、莫罕馬迪、賈漢巴什卡、諾羅拉希、卡里米與哈吉薩菲，伊朗上半都被英格蘭壓制，還吞2張黃牌，65分時塔塔羅米羅米射入伊朗第一顆入球，傷停補時再獲點球機會並射入，全場伊朗2張黃牌，發動60次進攻，19次危險進攻，3次射正，獲10次自由球，總控球率22%，傳球成功率66%，12次成功搶斷。

總觀兩隊首戰，伊朗雖遭到嚴重的打擊，但本身沒放棄進攻，球隊進攻質量還是不差，目前第一輪美國跟威爾斯戰和，各取一積分，伊朗看似還有點機會，不過國際盤口給威爾斯讓球盤從平半升半球盤，對於威爾斯仍較看好，但威爾士進攻能力還是弱方，就算能靠強大防守困住伊朗鋒線，自己進球恐也是個問題

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：伊朗受讓1球過關

國際盤推薦：2.25小分

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