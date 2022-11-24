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世足運彩／巴西、塞爾維亞兩隊進攻佳後防壓力都不小 推2.5球大分

聯合新聞網／ 運彩報馬仔提供
巴西備戰。 路透社
巴西備戰。 路透社

【文/KS運彩分析師】

世界盃小組賽 巴西 VS 塞爾維亞

比賽時間: 11/25 03:00

塞爾維亞近期狀況相當不錯，拿下三連勝、六連不敗，進攻表現出色之外，後防的強度也不錯，但對戰的這些隊伍強度都不算太出色，參考價值就顯得比較低一些，本場要面對實力更出眾的巴西，還能打出這樣的進攻嗎？實在令人存疑。

巴西近況更是出色，七連勝，進攻狀態非常優異，是他們贏球的最大本錢，加上今年的後防非常出色，肯定能帶給對手進攻非常大的壓力，本場攻守俱佳的好表現，非常有機會能夠讓他們搶下本屆首勝。

兩隊進攻表現都算是相當不錯，後防壓力恐怕都會不小，尤其巴西的進攻戰力非常強大，擁有單邊開大的能力，比起誰輸誰贏，更看好大分開出。

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