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世足運彩／日本挾士氣但要贏不容易 推薦日本讓和或2.5球小

聯合新聞網／ 文／Shiny
日本首戰踢贏德國士氣如虹。 新華社
日本首戰踢贏德國士氣如虹。 新華社

世界盃小組賽 巴西 VS 塞爾維亞

比賽時間: 11/27 18:00

藍武士首戰踢出震驚世界的感動比賽，不畏1球落後，最終上演大逆轉奪勝，收下3分積分，出線情勢處於有利位置。觀察日本隊表現，其實前20分鐘有在自己的節奏中，德國開始強攻後，雖然踢得有些混亂，但卻還是能撐住日耳曼坦克炮火，可惜門將犯錯送點，讓對手先打開紀錄，也讓原先的戰術計畫變調，上半場剩餘時間踢得頗為掙扎。

不過日本下半場很快做出應變，最終也收到成效，讓人覺得森「保一」都不像森保一了。藍武士這次大名單的旅歐球員是參與世界盃以來最多，實力與對抗性本來就不必擔心，以首戰看來後防不算太差，至少不管踢四後衛或三中衛陣型，感覺都是有事先演練過，有著自己的節奏。比較令人擔心的還是兩個邊路的防守。

而進攻部分，右路的伊東純野，絕對是核心大腿，但昨天也證明了板凳上能手還是很多，具有隨戰術調整打法與佈陣的能力。此役碰上分組相對沒那麼強的對手，只要穩扎穩大，不要輕敵，相信挾著首戰氣勢，要連勝下去應該頗有機會。

哥斯大黎加常扮演世足黑馬，防守是他們最大的本錢，可是首戰卻遭無敵艦隊7：0血洗，進攻端也毫無建樹，整場更是0射正，完全沒帶給對手威脅，過往那支頑強攪局勁旅的能力似乎已不復存在。

綜觀兩隊戰力與近況，日本還是較有機會獲勝的一方，特別是在首戰告捷後士氣加成，對比遭血洗的哥斯大黎加，更是有著極大的反差。各界較擔心的主帥執教能力，森保一也用上一戰證明了自我，球隊整體都處於比較好的一方。主要是要留意日本滿會打像上一戰大開大合的比賽，但面對哥斯大黎加焦土戰術的打法，加上身材與對抗性上都處劣勢，要贏也不會輕鬆，低比數的防守戰機會較高。若贏應該是一球，且需慎防遭逼平，讓和是不錯的投注選擇。

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日本讓和 或 總進球2.5球小

正比 1：0、1：1

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