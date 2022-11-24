世足運彩／中南美阿根廷墨四西哥奔放對壘 對攻大戰推薦2.5球大

世界盃小組賽 阿根廷 VS 墨西哥

比賽時間: 11/27 03:00

阿根廷首戰慘遭滑鐵盧，完全有失美洲盃冠軍雄風，梅西的金盃夢來到懸崖邊緣。綜觀整場比賽，主要是鋒線進攻頻頻落入越位陷阱，而防守端輕敵，這兩大因素而種下敗因。但別忘了此役前，潘帕絲雄鷹可是連36場不敗，且以過往經驗，首戰落敗但最後有好成績的球隊也大有人在，所以不必太看雖阿根廷，反倒是這樣的警鐘敲響，有可能讓藍白軍團更專注，並在陣容上做出適當調整，未必是壞事。加上阿根廷確實相較沙烏地阿拉伯這種死纏爛打的球隊，更會打快節奏的對攻戰，此役對手正好就是此類型，或許有機會有較好發揮。

墨西哥是世界盃常客，但最好成績只有16強，狀態的大起大落，以及打法上的大開大合是主因。上一役交手波蘭，靠歐喬亞（Guillermo Ochoa）撲出點球，力保合局，但其實整場比賽下來，算是踢得較佔上風的一方，沒贏有些可惜，但幾次華麗的進攻配合，還是讓人看得相當過癮。墨西哥在攻擊上問題不大，特別是邊鋒洛薩諾（Hirving Lozano）延續上屆有好的狀態，防守上則是在陣地戰對抗性沒在怕，但面對快速反擊就比較有站位交代不清而失球的可能。

整體來說，兩支中南美球隊，都是打比較速度犀利的球風，而非像歐陸球隊的傳控足球，看好是一場對攻大戰，兩邊渴望都有進球，全場2.5球大是不錯的投注選擇。阿根廷面對這種戰局反而比較會打，看好最終勝出。

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阿根廷不讓勝 或 2.5球大

正比2；1、3：1