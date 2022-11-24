世足運彩／塞爾維亞資格賽火力凶猛 推薦與巴西合開2.5大分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 巴西 VS 塞爾維亞

比賽時間: 11/25 03:00

小組賽第一輪最後一戰，森巴軍團巴西被喻為世界上最有名及最成功的國家足球隊之一， 22屆世界盃無缺席過，拿下最多的5次世界盃冠軍。不過目前世界名第一的他們在近幾次世界盃上，除了2014闖入四強，其他都在8強就打包回家，甚至2014年準決賽還在自家門前被德國7：1血虐，是巴西人永遠的痛。

巴西近年來大力改造陣容，在2019年美洲國家盃奪冠，2021年則不敵阿根廷屈居亞軍，國際賽成績仍非常出色。

目前國家隊總教練為阿德諾爾.李奧納多.巴基，生涯執教許多巴西聯賽職業球隊，同時擁有美洲盃，自由者盃及南美球會盃三大榮譽。事實上巴西今年陣容豪華無比，門將有效力英超利物浦的阿利森，曼城的埃德森；後場有尤文圖斯的桑德羅，達尼洛，布雷默，英超切爾西的席爾瓦；中場有利物浦中場大將法比尼奧，曼聯的佛羅德跟卡賽米羅；前場則由巨星內馬爾領銜，帶領東東尼，拉菲尼亞，馬丁內利，熱蘇斯等一流名將，誓言撕裂任何防線組合。

塞爾維亞又稱白鷹軍，前身是南斯拉夫的塞爾維亞及蒙特哥內羅，國家隊史13次晉級世界盃決勝圏，最高成積世殿軍，但已是南斯拉夫時代，塞爾維亞時代都在小組賽就出局。

現任教練為被稱作足球精靈的留比薩.圖巴科維奇，帶領塞爾維亞在歐洲區資格賽打敗葡萄牙，以分組第一闖入世界盃。

塞爾維亞門將有來自意甲都靈的米林科維奇，西甲塞維利亞的德米特洛維奇；後場有佛羅倫斯的米倫科維奇，文達不萊梅的維利科維奇；中場有塞維利亞的古德利，拉齊歐的米林科維奇，維羅納新星伊利奇；前場有阿賈進攻指標塔迪奇，富勒姆好手米特洛維奇跟尤文圖斯的弗拉霍維奇，陣容上是近幾年最豪華的一次。

國際博奕盤口開給巴西隊讓一球盤（-1），歐洲競彩指數1.44起步，大小分盤2.5，巴西在國際讓球盤開的很保守，在後市仍維持一球盤，而亞州盤口上巴西從0.77升賠到0.80，如此低水位，巴西讓球盤還是不升，塞爾維亞在歐洲預賽的好表現也許使莊家忌耽。考量塞爾維亞在歐預上有8戰20入球的兇猛表現，此場走大為宜。

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運彩盤推薦：2.5分大分

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