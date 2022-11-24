世足運彩／盤口給C羅的葡萄牙太多尊重 推薦迦納受讓過關

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 迦納

比賽時間: 11/25 00:00

葡萄牙國家足球隊，因隊徽形狀被稱作五盾軍團，葡萄牙當前世界排名第8，國家隊史8次參與世界盃決賽週，最高記錄是1966年得到季軍，2000年後黃金世代全退役，開啟C羅的一人球隊世代。

但C羅時代的五盾軍團，自2006年世足得到殿軍後，再也闖不出16強。還好2016年率領葡萄牙贏得隊史首座歐國盃冠軍，2019再斬獲歐國聯冠軍，現在只差一座大力神盃就能圓滿榮耀拼圖。

葡萄牙總教練桑托斯擁有31年執教經驗，這次有7人是2016歐國盃成員，守門員老將帕特里西奧入列，但主力應是科斯塔，後場由39歲老將佩佩再次征戰，曼聯的達洛特，曼城的坎賽洛，大巴黎的佩雷拉，門德斯都在陣中；中場有曼聯名將費爾南德斯，葡超名將馬里奧，奧塔維奧；前場自然是C羅領軍，而席爾瓦跟拉莫斯也是很有破壞力的大將，此次葡萄牙千禧世代可能是最終之戰，讓人期待能踢出什麼內容。

黑星迦納缺席上屆世界盃，相隔8年再進會內賽，他們曾在2010闖入八強，是第三支進入世界盃八強的非洲球隊，現任教練為克里斯.休頓。

迦納此屆守門員主要是33歲，現正效力比利時甲組歐本的努盧德恩，後場擁有英超布萊頓的蘭泰普，萊斯特城的阿馬泰，南安普敦的薩利蘇與其他來自歐洲次級聯賽球員；中場有黑星巨星，兵工廠中場主力托馬斯領銜，阿賈克斯新星庫杜斯及德甲費雷堡防守大將科菲耶雷。

中場算是迦納最強的地方，前場則是有迦納著名的阿尤兄第，跟畢爾巴鄂競技的威廉姆斯，總觀黑星迦納也有不少大型聯賽好手，不可輕視。

國際博奕機構開給葡萄牙國家隊讓一球(-1)盤起步，大小球盤2.25（2/2.5）球，歐洲競彩指數1.48，葡萄牙總體素質還是勝過迦納不少，葡萄牙在11月18日國際友誼賽4：0戰勝奈及利亞，但是迦納前幾天也以2：0戰勝瑞士，雙方對世界盃都已做好準備，葡萄牙這戰未必穩操勝券

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