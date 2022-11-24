世足運彩／巴西超強但讓1球難有甜頭 推薦小分避險為佳
【文/足彩神釣手】
世界盃小組賽 巴西 VS 塞爾維亞
比賽時間: 11/25 03:00
這次世界盃奪冠大熱門就是巴西隊，全隊滿滿的天賦，當今最好的兩位門將都在巴西，每個位置也都是一時之選，好前鋒更是多到難以抉擇，有內馬爾(Neymar)、維尼修斯(Vinicius Junior)等豪門球隊的球星，真的用豪華都不足以形容。本場應該會造成塞爾維亞後防的噩夢，很可能從上半場就踢出領先局面。
塞爾維亞擊敗葡萄牙的畫面還歷歷在目，靠著效力於英超富勒姆的神射手米特羅維奇(Aleksandar Mitrovic)的神奇絕殺進入世界盃小組賽，很有可能會是本屆黑馬的塞爾維亞，的確有機會製造驚喜，但要突破阿里森(Alisson Becker)的十指關難度不小，只能依賴定位球創造機會。
亞洲盤口給出巴西讓1球起步，後續升到1.25球，世界第一的巴西還藉由升盤造熱，獨贏賠率仍有1.44，本場恐怕有冷，讓一球的盤難有甜頭吃，建議關注小分較佳。
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