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世足運彩／英格蘭具多點開花能力 踢贏美國二連勝可期
世界盃小組賽 英格蘭 VS. 美國
比賽時間: 11/26 00:00
英格蘭首役上演強大火力展示，以6：2大勝波斯軍團伊朗，雖對方主力門將因腦震盪提前下場影響不小，但整體進攻實力就擺在那裏，用表現排除外界對他們今年以來近況不佳的質疑。攤開數據來看，6粒進球來自5名不同球員，且並沒有一顆是來自當佳隊長兼頭號射手凱恩（Harry Kane），多點開花的結果，足以證明他們前場進攻量能強大，不若以往都靠一兩位主力前鋒在進球。因此近日雖傳出凱恩可能因傷缺陣此役，但影響應該不會太大。而防守端雖失兩球，但主要是因為大比分，專注度不足，加上在做一些戰術的測試，整體防線還是相當穩固。
美國首戰交手威爾斯，下半場上演對攻相當精采，整場是發揮較佳的一方，可惜最後遭貝爾（Gareth Bale）操刀點球般平戰局，錯失全取3分的機會，對士氣有傷。整體看來看戰力發揮中規中矩，有一定的防守能力，但進攻上缺乏最後一擊的能力，要破皮克福德（Jordan Pickford）把手的英格蘭國門難度不小。以今年以來其表現也確實如此，遭遇後防強度稍佳的球隊破門有難度，但至少能做好防守，有逼平的能力，此役應該也是以逼平為主要目標。
綜觀雙方戰力與策略，英格蘭強攻而取勝的機會還是高，但面對美國的頑強抵抗，讓分過盤不穩，保守可選不讓，總進球數看好落在2-3球。
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英格蘭不讓勝 或 總進球2-3球
正比 2：1、3：0
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