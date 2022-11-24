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世足運彩／橙衣軍團暖身完成 推薦荷蘭不讓勝鎖定分組龍頭

聯合新聞網／ 文／Shiny
荷蘭練球。 法新社
荷蘭練球。 法新社

世界盃小組賽 荷蘭 VS. 厄瓜多

比賽時間: 11/26 00:00

橙衣軍團首役苦戰後奪勝，如外界預期後防穩固，並沒有失球，世足初登場門將諾伯特（Andries Noppert）更是展現價值，至少演出兩次精彩撲救。不過鋒線缺乏破壞力，讓他們在前段戰無法將局面打開，所幸第79分鐘的雙換人奏奇效，順利收下開門紅。整體看來中前場的串聯是主要問題，但好消息是當家射手德佩（Memphis Depay）有望回歸首發，加上原本就近況火熱的小將加克伯（Cody Gakpo），並從上一戰找出突破戰局的替代方案，相信此役能踢得更順暢才是。

厄瓜多首戰靠隊長瓦倫西亞（Enner Valencia）梅開二度摘勝，打破地主國開幕戰不敗神話，士氣大振。整體表現看來防守端確實如近期狀態符合，防線穩固不易攻破，不過進攻端雖有兩顆進球，但主要靠瓦倫西亞的個人能力，面對卡達混亂的組織，卻未能有更多進球，火力還是有些堪憂。加上瓦倫西亞上一戰頻頻被犯規，提前下場，身體狀態如何也將對戰局有不小影響。

兩支手握3分積分的球隊正面碰頭，基本上就是一場鎖定分組第一的比賽，厄瓜多實力未若塞內加爾，有了第一場的調整，荷蘭應該更進入狀態，加上勢必想提早鎖定分組第一，取勝應該不成問題。雖然有望上演對攻戲碼，不過雙方防守都不算差，進球數看好全場2-3球。

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荷蘭不讓勝 或 總進球2-3球

正比 2：0、2：1

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