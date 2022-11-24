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世足運彩／葡萄牙在世界盃表現都有問題 推薦迦納受讓一球

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
葡萄牙名將C羅備戰。 法新社
葡萄牙名將C羅備戰。 法新社

世界盃小組賽 葡萄牙 VS. 迦納

比賽時間: 11/25 00:00

葡萄牙人才輩出無庸置疑，但是球隊氛圍有問題。在開拔到卡達之前，葡萄牙與尼日踢一場熱身賽，在沒有C羅情形下以4：0大勝。C羅與曼聯之間已經完全決裂，偏偏葡萄牙隊中還有3名曼聯球員，這對於把C羅當老大的球隊情何以堪。也就是葡萄牙的凝聚力會有問題。

葡萄牙實力很強，但是歷來在世界盃除了06年拿到第4名，已經是葡萄牙史上最佳。10年與18可以在小組賽出線，卻都倒在16強賽，2014年甚至在小組賽被淘汰。

迦納很離譜的少帶了一套球衣去卡達，後勤支援掉漆。迦納的球員有資質，比較偏向單打獨鬥。迦納如果能在上半場保持不落後，葡萄牙不容易在下半場大勝。

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