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世足運彩／韓國與烏拉圭恐1球決勝敗 推薦2.5球小分較佳

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
孫興愍預料會戴面具上陣，與烏拉圭有番惡鬥難免，總分盤小分為佳。 美聯社
孫興愍預料會戴面具上陣，與烏拉圭有番惡鬥難免，總分盤小分為佳。 美聯社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 烏拉圭 VS 韓國

比賽時間: 11/24 21:00

烏拉圭國家足球隊，外號天藍軍團，當前世界排名13，14次晉級世界盃決勝圈，兩次奪冠，2018年打到八強，還是具有極高的水平。目前執掌烏拉圭兵符的是迪亞哥.阿隆索教練，生涯曾執教六家俱樂部球隊，包含墨超的帕丘卡，MLS的邁阿密，國際執教經驗豐富。

烏拉圭大名單上，門將除了穆斯萊拉效力於土超，另兩名都是烏拉圭聯賽本土門將，後場由36歲資深老將戈丁在陣，馬競的希門尼斯為後場主軸，搭配里斯本競技的科茨，還有效力於巴塞隆納的主力後場阿勞霍。

中場則有皇馬的巴爾韋德及拉齊歐的貝西諾，前場烏拉圭傳奇名將蘇亞雷斯跟卡瓦尼兩位老將依然入隊，不過進攻主力極可能落在目前效力於利物浦的奴涅斯，他是烏拉圭倚重的未來新星，另一位則是中場的巴爾韋德。

韓國則是在亞洲賽區長期出線的國家隊，上屆大敗德國讓人印象深刻，外號太極虎的他們自1986年來，沒有缺席過世界盃決賽週，共11次參與，2002進入四強是亞洲史上最佳紀錄，不過最近兩次都在小組賽打包。

目前總教練是葡萄牙籍的保羅本托，執教經驗也高達18年了，韓國國家隊多以國內聯賽球員為主，跟幾名旅外球員。門將金承奎為國家隊效力67場，今次主要應還是他為主；後場金英權生涯為國家貢獻6入球，意甲拿波里的金玟哉也在陣中。

中場大將自然是效力於英超熱刺的孫興愍，不過傷勢未定，另個大將則是美因茨05的李在城還有狼隊的黃喜燦，權旭鑂也為國家隊打入12球，不可小看。韓國中場底力豐富，前場則是有黃義助跟曹圭成，預計南韓將採用中場為主的4-5-1陣型。

國際博奕機構開給烏拉圭國家隊讓半一球(-0.5/1)盤，大小球盤2.25（2/2.5）球，歐洲競彩指數1.75，烏拉圭總體體質要好過南韓太多，本屆在三大傳奇蘇亞雷斯，卡瓦尼和戈丁帶領，將交棒給年輕世代奴涅斯跟巴爾韋德，韓國在孫興愍狀況未明下，要勝過烏拉圭頗難，不過依兩邊可能陣型，搭配國際盤口後市大小盤降2，此戰可能1球決出勝敗

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國際盤推薦：烏拉圭讓半球勝

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