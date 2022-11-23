世足運彩／「十字軍團」能鎖住喀麥隆 推薦瑞士2.5球小分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 瑞士 VS 喀麥隆

比賽時間: 11/24 18:00

瑞士國家足球隊，外號十字軍團，當前世界排名14，12次晉級世界盃決勝圈，最佳成績八強，但自1954年後還沒在世界盃邁入八強過。目前執掌西班牙兵符的是穆拉特雅金教練，生涯幾乎都以執教瑞士超級聯賽球隊為主，不過沒拿過冠軍，瑞士國家隊在國際賽事近期最好成績便是在2019歐國聯第四了。

瑞士向來以防守防擊聞名，這次守門員，主要是來自德甲的恩尼森馬及基戈高保為主，後場有曼城的艾簡治，美因茲到史雲韋迪馬，托聯奴的列卡度洛迪撐起後防，瑞士中場名將，效力英超切爾西的薩卡利亞壓陣，跟兵工廠的格列沙加，一起撐起瑞士中場，前場應由沙基利及魯賓華加斯擔當大梁，但進攻能力不怎高明。

非洲雄獅喀麥隆，8次與世界盃決賽週，自1982年以來7次參與，是近代非洲區常客，最高成績在1990年進入八強，之後都在小組賽回家。近幾年在非洲也沒啥驚豔表現，2017在非洲盃奪冠，2021非洲盃季軍。

現任教練松格為喀麥隆隊史參與最多場球員，門將為國際米蘭名將奧納納，後場有法甲聯賽德卡斯特略托，克里斯佛伍，效力意甲烏迪內斯的埃柏斯，中場有拿波里名將安古伊薩，蓋爾安多阿為輔；前場有拜仁大將莫廷，今年在德甲出賽十場，進6球，有2次助攻，是球隊前場重將，其他還有效力法甲里昂的艾卡姆比，前場的跑動能力一流。

國際博奕機構開給瑞士國家隊讓半球(-0.5)盤，大小球盤2球，歐洲競彩指數1.79，瑞士於11月17日國際友誼賽上以0：2敗給迦納，讓人擔心瑞士是否還沒準備好世足戰場，瑞士主要以強力防守為首要。莫廷及艾卡姆比不會太好過，且最近幾屆喀麥隆也難出小組賽，整體實力較好的瑞士應還是能得勝

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