世足運彩／首戰碰加拿大適合練兵 推薦比利時2.5大分為上策

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 比利時 VS 加拿大

比賽時間: 11/24 03:00

比利時國家足球隊會，人稱歐洲紅魔，球隊擁有許多效力五大聯賽的巨星，國家隊帳面能力非常強大，但往往離冠軍有很遙遠的距離，比利時參與14次世界盃決賽週，最好的成績只有在2018時取得季軍，目前國家隊總教練為羅拔圖.馬天尼斯，曾經於英超艾佛頓執教三年，但是並沒有什麼實質榮譽成積。

這次2022世界盃比利時陣容以比甲聯賽與五大聯賽球員組成，門將主力是來自皇家馬德里德庫爾圖瓦，後衛有來自比甲聯賽安德萊赫特的維爾通亨及德巴，多特蒙德的默尼耶，法甲雷恩的蒂特。

中場則是星光四射，擁有英超曼城絕對主力的德勞布內，馬德里競技德卡拉斯科和維特塞爾，其中卡拉斯科的邊路突破及前插射門會是比利時中場另股進攻動能。前場有目前效力於國際米蘭的魔獸盧卡庫，皇馬的阿扎爾及Ac米蘭的德凱特拉雷，這批比利時黃金世代伴隨時間老去，這次可能是他們最後一次巔峰了。

加拿大「楓葉紅軍」在世界盃歷史上只參與兩次，都在小組打包回家，其實我對加拿大能參與世界盃充滿詫異，他們上次參與世界盃是36年前，但比起紅龍威爾士的64年，加拿大更顯弱氣。因威爾士處於歐洲強權林立的地方，加拿大處於中北美加勒比海分區，這區向來就墨西哥長期稱雄，屬於比較弱的賽區，加上加拿大人主要發展為冰球，國內甚至沒有職業足球聯賽。

這次加拿大由約翰赫德曼領軍，他從2006開始執教過紐西蘭及加拿大女足，2018開始接掌加拿大男足，其他經歷是一堆白紙，這次球員主要來自加拿大地方聯賽及美國MLS，守門員有明尼蘇達聯合的聖克萊爾及貝爾格勒紅星的博里洋，後場以蒙特婁三人組莊斯頓，米勒及沃特曼為主，中場有葡超波爾圖的歐斯塔奇歐，MlS的歐索里歐跟凱伊，前場有從迦納歸化現效力拜仁慕尼黑的阿方索，他為加拿大出戰30場，已有10入球表現，我想應該是加拿大進攻核心。

國際博奕以比利時國家隊讓一球半盤（-1.5）開局，歐洲競彩指數為2.16，大小球分盤為1.31，我認為兩方差距極大，開一球半其實很看不起比利時，歐洲紅魔在小組主要對手應是上屆亞軍克羅埃西亞，此戰面對各方面都不如自己的加拿大，極可能主力上場時間不高。此外比利時後防也不太強力，加拿大不是沒入球可能，博大球為上。

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運彩：2.5球大分

國際盤：2.75球大分

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