世足運彩／冷門頻傳勝負難抓 推薦哥國vs.西班牙火拼2.5球大分

【文/KS運彩分析師】

世界盃小組賽 西班牙 VS 哥斯大黎加

比賽時間: 11/2４ 00:00

哥斯大黎加近期狀況不差，近五場四勝一和，進球數也相當不錯，五場攻進九球．進攻實力不容忽視，但本場面對銀河戰隊，能否延續這樣的進攻火力，也是能否贏球的關鍵。

西班牙受到冷氣太冷的影響，出現了不少生病的現象，防守戰力恐怕備受考驗，但進攻方面，應當還是能延續，尤其哥斯大黎加的防守並不理想，進攻是可以期待的。

兩隊後防都出現一些變數，進攻表現都相當不錯，本場要看大比分的機率較高，而西班牙要輕鬆搶下三分的積分也不容易，輸贏部分要小心，誰輸誰贏都不會太意外，往大分來下會是比較好的選擇。

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運彩盤：大分2.5球

國際盤：大分過關(2.5/3)

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