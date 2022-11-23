世足運彩／實力遠勝哥斯大黎加 推薦西班牙讓2球都有望過關
【文/足彩神釣手】
世界盃小組賽 西班牙 VS 哥斯大黎加
比賽時間: 11/24 00:00
西班牙前一屆被俄羅斯的地主之力擊退，在歐洲又經歷各種鋒線無力之下，終於在後續的比賽中找回進攻準心，能夠靠著莫拉塔(Álvaro Morata)跟薩拉比亞(Pablo Sarabia)終結比賽；同時中場又有兩位歐洲金童，勢必捲土重來。對上實力差一截的哥斯大黎加應能順利拿下，但贏多贏少會是一個疑問。
哥斯大黎加靠著附加賽以1-0擊敗紐西蘭後進入小組賽，在美國跟加拿大實力提升後，哥斯大黎加能走到這個階段算是完成階段性任務了，分在這個小組晉級難度太高，但靠著不錯的防守能力，還是有可能製造一些驚喜。
亞洲盤口給出西班牙讓1.5球起步，體現出雙方的實力差距，後續持續升盤造熱，但盤口升到2球盤還未給予高水，很有可能順勢打出，較看好西班牙取得開門紅。
足彩神釣手推薦：
運彩盤：西班牙讓1球勝(-1)
國際盤：西班牙讓二球(-2)
更多世界盃分析，歡迎PressPlay訂閱『足彩神釣手』:https://reurl.cc/7oGM5k
更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)
《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言