世足運彩／實力遠勝哥斯大黎加 推薦西班牙讓2球都有望過關

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 西班牙 VS 哥斯大黎加

比賽時間: 11/24 00:00

西班牙前一屆被俄羅斯的地主之力擊退，在歐洲又經歷各種鋒線無力之下，終於在後續的比賽中找回進攻準心，能夠靠著莫拉塔(Álvaro Morata)跟薩拉比亞(Pablo Sarabia)終結比賽；同時中場又有兩位歐洲金童，勢必捲土重來。對上實力差一截的哥斯大黎加應能順利拿下，但贏多贏少會是一個疑問。

哥斯大黎加靠著附加賽以1-0擊敗紐西蘭後進入小組賽，在美國跟加拿大實力提升後，哥斯大黎加能走到這個階段算是完成階段性任務了，分在這個小組晉級難度太高，但靠著不錯的防守能力，還是有可能製造一些驚喜。

亞洲盤口給出西班牙讓1.5球起步，體現出雙方的實力差距，後續持續升盤造熱，但盤口升到2球盤還未給予高水，很有可能順勢打出，較看好西班牙取得開門紅。

足彩神釣手推薦：

運彩盤：西班牙讓1球勝(-1)

國際盤：西班牙讓二球(-2)

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