世足運彩／哥斯大黎加難稱強權 推薦換血的西班牙輾過讓分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 西班牙 VS 哥斯大黎加

比賽時間: 11/24 00:00

西班牙國家足球隊，俗稱無敵艦隊，16次晉級世界盃決勝圈，在2010奪冠，但2014就在小組賽打包回家，2018止步十六強，目前執掌西班牙兵符的是路易斯恩里克教練，生涯曾經執教巴塞隆納，帶領MSN連線拿下了歐冠盃，恩里克其執教風格鮮明，對於自己所慣用的球員都會不斷的使用，但是不熟悉自己戰術或是不喜愛的球員便會棄用，所以西班牙國家隊名單都是能以配合他的戰術想法為主。

首先上屆隊長拉莫斯無緣當5朝元老，門將以國內聯賽畢爾巴鄂競技守門員西蒙為首，後場有皇家馬德里的卡瓦哈爾，巴塞隆納的加西亞，阿爾巴，華倫西亞的吉利亞蒙等人，中場有巴塞隆納的布斯克茨，加維及佩德里，曼城的羅德里也在名單中；前場有皇家馬德里的阿森西奧，巴塞隆納的托雷斯與法蒂，比利亞雷爾的皮諾與馬競的莫拉塔也入選，從名單來說，叫巴賽隆納國家隊還差不多。

相較於上一屆俄羅斯世界盃，西班牙僅有6名球員重複，包括布斯克茨、科克、卡瓦哈爾、阿爾巴、阿斯皮利奎塔和阿森西奧，其餘20名球員都是首次參賽。其中巴薩的18歲金童獎得主加維，他也將打破法布雷加斯在2006年創造的19歲為西班牙出征世界盃的最年輕紀錄。

哥斯大黎加國家足球隊，人稱加勒比海盜，國家隊史5次晉級世界盃決勝圈，最佳成績是2014年打進8強，2018小組賽就打包出局，去年美洲金盃打入八強。國家隊總教練是羅納德岡薩雷斯，效力巴塞隆納的門將那瓦斯維是主要人物，26人名單主要以歐洲次及聯賽跟美州一級聯賽組成。

本屆2014年的8強功臣納瓦斯、魯伊斯、坎貝爾都、杜阿爾特、博爾赫斯、特赫達都入選；後場查孔，奧維多，瑪塔理塔來自mls聯賽，主力中場是在英超諾丁漢森林踢球的的阿吉萊拉擔任。其他球員則都來自哥斯大黎加甲組，像是博爾格斯，洛佩斯，埃爾南德斯皆在中場內，前場方面以墨超萊昂的坎貝爾為首，陣容沒有超級巨星。

國際博奕機構開給西班牙國家隊讓一球半(-1.5)盤，大小球盤2.5球，歐洲競彩指數1.27。西班牙曾在世界足球有很高的水準，2010年奪冠後，2014負於小組賽，2018負於16強，2012在歐國盃奪冠後，再也沒於國家大型賽事拿過好成績，無敵艦隊看似已入黃昏。再來恩里克選人方式都是以自己人為主，今年更大膽用了非常多年輕人，不過他們對手哥斯大黎加本身也不是一流強權，甚至二流也不到，新興無敵艦隊該是能穩拿此戰

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運彩：西班牙讓1球勝

國際盤：2.5/3大分

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